Tiro a segno, il DT Ussorio prima delle finali di Coppa del Mondo “Vogliamo chiudere in bellezza”

Manca ancora un evento alla chiusura della stagione 2024 di tiro a segno. Stiamo parlando delle Finali di Coppa del Mondo, quest’anno in scena in India, precisamente in quel di Nuova Dehli. L’evento sarà contrassegnato dalla presenza di quattro tiratori azzurri. Saranno della partita ovviamente gli eroi di Parigi 2024 Federico Nilo Maldini e Paolo Monna, rispettivamente argento e bronzo nell’ultima rassegna a cinque cerchi nella pistola ad aria compressa 10 metri.

Prevista inoltre la presenza di Danilo Dennis Sollazzo nella carabina ad aria compressa 10 metri oltre che di Massimo Spinella, impegnato nella pistola automatica. Forfait invece di Edoardo Bonazzi, il quale ha dovuto rinunciare alla competizione a causa di impegni inderogabili con il corpo delle Fiamme Gialle.

Grande la motivazione dello staff tecnico, certificata dalle parole rilasciate dal DT Pierluigi Ussorio alla UITS: “A Nuova Delhi vogliamo chiudere in bellezza una stagione che ci ha regalato tante soddisfazioni – ha detto Ussorio – Sin dai primi mesi dell’anno abbiamo lavorato nella direzione corretta, conquistando prima un buonissimo numero di carte Olimpiche in poche settimane e poi tornando da Parigi con due medaglie e quattro atleti finalisti”.

Ussorio ha poi voluto rimarcare la competitività della squadra azzurra : “Arriviamo a queste finali di Coppa del Mondo con la consapevolezza di poter essere protagonisti sia nei concorsi di carabina che di pistola”.