Superbike: Razgatlioglu assente ai test di Jerez. Cos’è successo al Campione del Mondo

Tegola per Toprak Razgatlioglu. Il campione del Mondo in carica di Superbike non sarà della partita in occasione degli attesissimi test di Jerez de La Frontera, in programma al circuito de Jerez-Angel Nieto il prossimo 22 e 23 gennaio.

Il pilota della BMW si è infatti infortunato durante una sessione di allenamento, rimediando un problema alla mano per cui si è dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico. Per questo motivo, il grande favorito della prossima stagione sarà costretto a dare forfait in terra iberica, lasciando i lavori del team non solo a Micheal Van Der Mark, ma anche ai due collaudatori Sylvain Guintoli e Markus Reiterberger.

Al momento il centauro è al lavoro per potersi presentare al secondo test, fissato per il 28 e 29 gennaio nella pista di Portimao, appuntamento che precede il round 1 del Mondiale 2025 che, come sappiamo, partirà da Phillip Island nel weekend del 21-23 febbraio.

Nelle ultime ore, tra l’altro, la nuova M100RR si trova al centro di una polemica feroce da parte delle altre scuderie del paddock per via del telaio che, da quanto scoperto da GPOne, nella sua versione per moto di pista appare diverso rispetto a quella di serie, in quanto utilizza ancora le super concessioni precedenti in realtà inutilizzabili nel nuovo modello. Una situazione controversa che sarà vagliata nelle prossime ore dalla Dorna e dalla Federazione di competenza.