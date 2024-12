Superbike, Bautista zavorrato anche nel 2025. Confermata la regola sul peso minimo dei piloti

Non arrivano buone notizie per la Ducati ed in particolare per Alvaro Bautista in vista del Mondiale Superbike 2025. Il veterano spagnolo, campione iridato nel 2022 e 2023, dovrà infatti fare nuovamente i conti con la zavorra sulla sua Panigale V4R dopo la decisione di confermare la modifica regolamentare introdotta quest’anno sul peso minimo dei piloti.

La regola in questione, entrata in vigore ad inizio 2024 tra mille polemiche, prevede che in caso di peso inferiore agli 80 kg (compresa la tuta) viene aggiunta sulla moto la differenza divisa a metà. Una vera e propria zavorra, studiata con lo scopo di diminuire il vantaggio dei piloti più leggeri (come Bautista) a livello di velocità sui rettilinei.

Bautista, anche a causa di questa zavorra, ha faticato a trovare feeling con la sua Ducati collezionando tante cadute e non riuscendo a fare la differenza come nel biennio precedente. A conti fatti la stagione è stata dominata da Toprak Razgaltioglu con la BMW, inoltre il centauro iberico è stato battuto anche dal suo nuovo compagno di squadra Nicolò Bulega.

Il nativo di Talavera de la Reina classe 1984 sarà costretto dunque a superare lo scoglio della zavorra con le proprie forze (aiutato dal team) per provare a giocarsi nuovamente il titolo mondiale nella massima categoria riservata alle derivate di serie.