Su che canale vedere Sinner-Tsitsipas, Australian Open Opening Week: orario, tv, streaming

Venerdì 10 gennaio (alle ore 09.00) Jannik Sinner affronterà Stefanos Tsitsipas in un incontro di esibizione nell’ambito della Australian Open Opening Week, una competizione organizzata a scopo benefico sul cemento di Melbourne per permettere agli atleti di scaldare i motori in vista del primo Slam della stagione, in programma proprio in questa località dal 12 al 26 gennaio. Il numero 1 del mondo giocherà la seconda partita della propria annata agonistica, dopo quella vinta in due set martedì mattina contro il padrone di Alexei Popyrin nella medesima cornice.

Il fuoriclasse altoatesino incrocerà il talentuoso greco con il chiaro nell’ultimo impegno prima degli Australian Open, dove sarà chiamato a difendere il titolo conquistato lo scorso 28 gennaio: l’esordio è previsto tra lunedì 13 e martedì 14 gennaio contro il rognoso cileno Nicolas Jarry. Si tratta di un incontro di esibizione e dunque il risultato non avrà primaria importanza, ma sarà importante trarre importanti dal punto di vista tecnico e agonistico. Il 23enne incrocerà il 26enne numero 11 del ranking ATP, partendo con i favori del pronostico.

Tsitsipas è avanti nei precedenti per 6-3, nel 2024 si impose nella semifinale del Masters 1000 di Montecarlo condizionata da una grossa svista arbitrale in sfavore dell’azzurro. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio di Sinner-Tsitsipas, incontro di esibizione della Australian Open Opening Week. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Discovery+ e sarà garantita la diretta live testuale su OA Sport, mentre non è prevista la diretta televisiva. Gli orari sono italiani (a Melbourne sono dieci ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO SINNER-TSITSIPAS

Venerdì 10 gennaio

Ore 09.00 Jannik Sinner vs Stefanos Tsitsipas – Diretta streaming su Discovery+

PROGRAMMA SINNER-TSITSIPAS: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: al momento non prevista.

Diretta streaming: Discovery+, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.