Startlist staffetta mista biathlon Oberhof 2025: orario, programma, streaming, il quartetto dell’Italia

L’ultima prova della quarta tappa della Coppa del Mondo 2024-2025 di biathlon, in corso ad Oberhof, in Germania, si disputerà domenica 12 gennaio alle ore 14.30: nella staffetta mista saranno in gara 23 quartetti, con l’Italia che sarà rappresentata da Lukas Hofer, Tommaso Giacomel, Dorothea Wierer e Michela Carrara.

La diretta tv della staffetta mista della Coppa del Mondo 2024-2025 di biathlon andrà in onda su Eurosport 2 HD, invece la diretta streaming sarà a cura di discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO BIATHLON 2024-2025

Domenica 12 gennaio

14.30 Staffetta mista Oberhof (Germania) – Diretta tv su Eurosport 2 HD

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO BIATHLON 2024-2025: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 2 HD.

Diretta streaming: discovery+, Sky Go, NOW, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.

STARTLIST COPPA DEL MONDO

1 NOR – NORWAY 1

1-1 r LAEGREID Sturla Holm M

1-2 g BOE Tarjei M

1-3 y TANDREVOLD Ingrid Landmark F

1-4 b KIRKEEIDE Maren F

2 FRA – FRANCE

2-1 r CLAUDE Fabien M

2-2 g PERROT Eric M

2-3 y RICHARD Jeanne F

2-4 b JEANMONNOT Lou F

3 SWE – SWEDEN

3-1 r SAMUELSSON Sebastian M

3-2 g PONSILUOMA Martin M

3-3 y OEBERG Hanna F

3-4 b OEBERG Elvira F

4 GER – GERMANY 2

4-1 r RIETHMUELLER Danilo M

4-2 g NAWRATH Philipp M

4-3 y TANNHEIMER Julia F

4-4 b PREUSS Franziska F

5 ITA – ITALY

5-1 r GIACOMEL Tommaso M

5-2 g HOFER Lukas M

5-3 y WIERER Dorothea F

5-4 b CARRARA Michela F

6 UKR – UKRAINE

6-1 r MANDZYN Vitalii M

6-2 g PIDRUCHNYI Dmytro M

6-3 y HORODNA Olena F

6-4 b DMYTRENKO Khrystyna F

7 FIN – FINLAND 3

7-1 r RANTA Jaakko M

7-2 g HEIKKINEN Arttu M

7-3 y LEHTONEN Venla F

7-4 b LEINAMO Sonja F

8 CZE – CZECHIA

8-1 r KRCMAR Michal M

8-2 g VACLAVIK Adam M

8-3 y JISLOVA Jessica F

8-4 b OTCOVSKA Kristyna F

9 POL – POLAND

9-1 r BADACZ Konrad M

9-2 g SUCHODOLSKI Fabian M

9-3 y MAKA Anna F

9-4 b ZUK Kamila F

10 BEL – BELGIUM 4

10-1 r CLAUDE Florent M

10-2 g LANGER Thierry M

10-3 y LIE Lotte F

10-4 b CLOETENS Maya F

11 AUT – AUSTRIA

11-1 r LEITNER Felix M

11-2 g KOMATZ David M

11-3 y ANDEXER Anna F

11-4 b GANDLER Anna F

12 SUI – SWITZERLAND

12-1 r STALDER Sebastian M

12-2 g FINELLO Jeremy M

12-3 y GASPARIN Aita F

12-4 b HAECKI-GROSS Lena F

13 BUL – BULGARIA 5

13-1 r TODEV Blagoy M

13-2 g ILIEV Vladimir M

13-3 y TODOROVA Milena F

13-4 b DIMITROVA Valentina F

14 SVK – SLOVAKIA

14-1 r SKLENARIK Tomas M

14-2 g ISKHAKOV Artur M

14-3 y KUZMINA Anastasiya F

14-4 b REMENOVA Maria F

15 LTU – LITHUANIA

15-1 r CIGAK Nikita M

15-2 g STROLIA Vytautas M

15-3 y TRAUBAITE Judita F

15-4 b ZHURAUSKAITE Lidiia F

16 CAN – CANADA 6

16-1 r RUNNALLS Adam M

16-2 g PLETZ Logan M

16-3 y LUNDER Emma F

16-4 b PARADIS Pascale F

17 EST – ESTONIA

17-1 r KULBIN Jakob M

17-2 g SIIMER Kristo M

17-3 y KUELM Susan F

17-4 b TALIHAERM Johanna F

18 SLO – SLOVENIA

18-1 r DOVZAN Miha M

18-2 g PLANKO Lovro M

18-3 y KLEMENCIC Polona F

18-4 b LAMPIC Anamarija F

19 MDA – MOLDOVA 7

19-1 r USOV Mihail M

19-2 g MAGAZEEV Pavel M

19-3 y MAKAROVA Aliona F

19-4 b GHILENKO Alla F

20 ROU – ROMANIA

20-1 r FLORE Raul M

20-2 g COLTEA George M

20-3 y MEZDREA Andreea F

20-4 b CHIRKOVA Elena F

21 LAT – LATVIA

21-1 r MISE Edgars M

21-2 g PATRIJUKS Aleksandrs M

21-3 y BULINA Sanita F

21-4 b BULINA Sandra F

22 KAZ – KAZAKHSTAN 8

22-1 r KIREYEV Vladislav M

22-2 g DYUSSENOV Asset M

22-3 y YEGOROVA Polina F

22-4 b KRYUKOVA Arina F

23 USA – UNITED STATES

23-1 r BONACCI Vincent M

23-2 g CERVENKA Vaclav M

23-3 y CASTONGUAY Grace F

23-4 b GARSO Jackie F