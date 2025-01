Startlist inseguimento maschile biathlon Anterselva 2025: orario, programma, streaming, pettorali delle italiane

Domenica 26 gennaio (ore 14.45) si disputa l’inseguimento maschile ad Anterselva, prova valida per la Coppa del Mondo di biathlon. Si chiude il lungo fine settimana in terra italiana con l’ultima gara prima dei Mondiali di Lenzerheide, gli atleti scatteranno con i distacchi accumulati nella sprint di venerdì. Il nostro Tommaso Giacomel andrà a caccia del grande colpaccio dopo aver definitivamente svoltato.

L’azzurro ha vinto la mass start di Ruhpolding e nella prima gara in Alto Adige ha chiuso in terza posizione, con un distacco di tre secondi dai norvegesi Tarjei Boe e Sturla Holm Laegreid. Il nostro portacolori scatterà con un margine di 18” sull’altro scandinavo Martin Uldal, 19” sull’ucraino Dmytro Pidruchnyi, 24” sullo sloveno Jakov Fak e 25” sul ceco Vitezslav Hornig. In gara anche Didier Bionaz (16mo a 57” dalla vetta), Lukas Hofer (29mo a 1’32”), Elia Zeni (33mo a 1’35”), Daniele Cappellarri (35mo a 1’36”).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, i pettorali, il palinsesto tv e streaming, la startlist dell’inseguimento maschile di Anterselva, valida per la Coppa del Mondo 2024-2025 di biathlon. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD ed Eurosport 1; in diretta streaming su Rai Play, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO INSEGUIMENTO MASCHILE BIATHLON AD ANTERSELVA

Domenica 26 gennaio

Ore 14.45 Inseguimento maschile ad Anterselva – Diretta tv su RaiSportHD ed Eurosport 1

PROGRAMMA INSEGUIMENTO MASCHILE AD ANTERSELVA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro; Eurosport 1, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA INSEGUIMENTO MASCHILE BIATHLON AD ANTERSELVA

Tommaso Giacomel, Didier Bionaz, Lukas Hofer, Elia Zeni, Daniele Cappellari.

STARTLIST INSEGUIMENTO MASCHILE BIATHLON AD ANTERSELVA

1 BOE Tarjei NOR 0:00

2 y LAEGREID Sturla Holm NOR 0:00

3 GIACOMEL Tommaso ITA 0:03

4 ULDAL Martin NOR 0:21

5 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 0:22

6 FAK Jakov SLO 0:27

7 HORNIG Vitezslav CZE 0:28

8 PERROT Eric FRA 0:29

9 r BOE Johannes Thingnes NOR 0:36

10 MARECEK Jonas CZE 0:39

11 HORN Philipp GER 0:39

12 PONSILUOMA Martin SWE 0:44

13 SEPPALA Tero FIN 0:50

14 BURKHALTER Joscha SUI 0:51

15 NAWRATH Philipp GER 0:52

16 BIONAZ Didier ITA 0:57

17 HARTWEG Niklas SUI 1:00

18 KOMATZ David AUT 1:02

19 INVENIUS Otto FIN 1:09

20 KRCMAR Michal CZE 1:09

21 SAMUELSSON Sebastian SWE 1:17

22 EDER Simon AUT 1:24

23 STROEMSHEIM Endre NOR 1:26

24 CLAUDE Emilien FRA 1:26

25 JACQUELIN Emilien FRA 1:28

26 BROWN Jake USA 1:30

27 NYKVIST Emil SWE 1:31

28 FILLON MAILLET Quentin FRA 1:31

29 HOFER Lukas ITA 1:32

30 NELIN Jesper SWE 1:34

31 SOERUM Vebjoern NOR 1:34

32 RUNNALLS Adam CAN 1:35

33 ZENI Elia ITA 1:35

34 DOVZAN Miha SLO 1:36

35 CAPPELLARI Daniele ITA 1:36

36 DUDCHENKO Anton UKR 1:38

37 CLAUDE Fabien FRA 1:39

38 STEFANSSON Malte SWE 1:41

39 SKLENARIK Tomas SVK 1:42

40 KUEHN Johannes GER 1:44

41 JAKOB Patrick AUT 1:44

42 LEITNER Felix AUT 1:45

43 GUIGONNAT Antonin FRA 1:47

44 SHAMAEV Dmitrii ROU 1:47

45 MUELLAUER Fabian AUT 1:49

46 ZAHKNA Rene EST 1:50

47 DOHERTY Sean USA 1:52

48 STROLIA Vytautas LTU 1:53

49 STRELOW Justus GER 1:54

50 CRNKOVIC Kresimir CRO 1:54

51 BRANDT Viktor SWE 1:55

52 PLANKO Lovro SLO 1:57

53 SIIMER Kristo EST 1:59

54 ZOBEL David GER 2:00

55 b WRIGHT Campbell USA 2:00

56 MUKHIN Alexandr KAZ 2:00

57 VACLAVIK Adam CZE 2:03

58 GERMAIN Maxime USA 2:05

59 ILIEV Vladimir BUL 2:06

60 HIIDENSALO Olli FIN 2:07