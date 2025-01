Sport invernali oggi in tv: orari 24 gennaio, programma, streaming

Oggi, venerdì 24 gennaio, tengono banco gli sport invernali e su OA Sport ve ne daremo conto. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sul Circo Bianco che si dividerà tra Kitzbuehel (Austria) e Garmisch (Germania). Sulla mitica Streif assisteremo al superG maschile e Mattia Casse, autore del miglior tempo nell’ultimo training in discesa, lancerà il guanto di sfida ai “maestri” svizzeri. Sulla Kandahar, seconda prova cronometrata e osservate speciali saranno Sofia Goggia e Federica Brignone.

In primo piano, poi, la tappa di Coppa del Mondo di biathlon ad Anterseva. Un day-2 dell’appuntamento sulle nevi altoatesine che prevede la 10 km Sprint maschile. Tommaso Giacomel, galvanizzato dal primo successo in carriera nel massimo circuito internazionale a Ruhpolding (Germania) nella Mass Start, vorrà replicare. Di scena anche la tappa dello sci di fondo a Engadina (Svizzera), nonché lo speed skating a Calgary (Canada).

Di seguito il calendario completo, il programma odierno e dettagliato degli sport invernali, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, venerdì 24 gennaio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT INVERNALI OGGI

Venerdì 24 gennaio

08.30 Salto con gli sci, Coppa del Mondo a Zao (Giappone): HS102 femminile – Diretta tv su Eurosport2 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

10.00 Sci alpino, Coppa Europa a Turnau (Austria): prima manche gigante maschile – Diretta streaming sul canale Youtube FIS.

10.15 Sci alpino, Coppa del Mondo a Garmisch (Germania): seconda prova di discesa femminile cronometrata – Nessuna copertura tv/streaming.

10.45 Biathlon, Europei junior ad Altenberg (Germania): staffetta mista – Nessuna copertura tv/streaming.

11.00 Slittino, Coppa del Mondo/Nations Cup a Oberhof (Germania) – Nessuna copertura tv/streaming.

11.00 Combinata nordica, Continental Cup a Schonach (Austria): HS100 femminile – Nessuna copertura tv/streaming.

11.30 Sci alpino, Coppa del Mondo a Kitzbuehel (Austria): superG maschile – Diretta tv su RaiSport HD, Eurosport2 HD; in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

11.45 Combinata nordica, Continental Cup Schonach (Austria): HS100 maschile – Nessuna copertura tv/streaming.

13.00 Sci alpino, Coppa Europa a Turnau (Austria): seconda manche gigante maschile – Diretta streaming sul canale Youtube FIS.

14.00 Biathlon, Europei junior ad Altenberg (Germania): single-mixed relay – Nessuna copertura tv/streaming.

14.30 Biathlon, Coppa del Mondo ad Anterselva: 10 km Sprint maschile – Diretta tv su RaiSport HD, Eurosport1 HD; in streaming su Raiplay, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

15.15 Combinata nordica, Continental Cup Schonach (Austria): Mass Start 5 km femminile – Nessuna copertura tv/streaming.

15.45 Combinata nordica, Continental Cup Schonach (Austria): Mass Start 10 km maschile – Nessuna copertura tv/streaming.

16.00 Sci di fondo, Coppa del Mondo a Engadina (Svizzera): staffetta mista – Diretta tv su RaiSport HD, Eurosport1 HD; in streaming su RaiPlay, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

17.00 Salto con gli sci, Coppa del Mondo a Oberstdorf (Germania): qualificazioni HS235 maschile – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

17.30 Speed skating, Coppa del Mondo a Calgary (Canada): prima giornata – Diretta streaming dalle 00.05 italiane di sabato 25 gennaio su Discovery+ e sul canale Youtube Skating ISU.

20.00 Freestyle, Coppa del Mondo a Waterville (USA): moguls uomini/donne – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.