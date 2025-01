Sport invernali, calendario 27 gennaio-2 febbraio: orari, programma, tv, streaming

Saranno numerosi gli appuntamenti degli sport invernali nella settimana da lunedì 27 gennaio a domenica 2 febbraio: spiccano gli Europei di pattinaggio artistico, ma ci sono anche le ultime gare dello sci alpino prima dei Mondiali di Saalbach.

Italia protagonista a livello organizzativo con gli appuntamenti della Val Martello, che ospita gli Europei di biathlon, e di Cogne, dove si terrà la tappa della Coppa del Mondo di sci di fondo. Resta in Nord America, inoltre, la Coppa del Mondo di speed skating, che si sposta a Milwaukee (Stati Uniti).

PROGRAMMA SPORT INVERNALI (27 GENNAIO-2 FEBBRAIO)

SCI ALPINO

Mar. 28/01/25 – Coppa del mondo – GS maschile Schladming (Aut) – ore 17.45 e 20.45, diretta tv RaiSport ed Eurosport

Mar. 28/01/25 – Gran Premio Italia jr/Asp – SL femminile Roccaraso (Aq)

Mer. 29/01/25 – Coppa del mondo – SL maschile Schladming (Aut) – ore 17.45 e 20.45, diretta tv RaiSport ed Eurosport

Mer. 29/01/25 – Coppa Europa – DH femminile Sella Nevea (Ita)

Mer. 29/01/25 – Gran Premio Italia jr/Asp – SL femminile Roccaraso (Aq)

Gio. 30/01/25 – Coppa del mondo – SL femminile Courchevel (Fra) – ore 17.00 e 20.00, diretta tv RaiSport ed Eurosport

Gio. 30/01/25 – Coppa Europa – DH femminile Sella Nevea (Ita)

Gio. 30/01/25 – Coppa Europa – DH maschile Orcieres (Fra)

Ven. 31/01/25 – Coppa del mondo – 1a prova DH maschile Garmisch (Ger) – ore 11.30

Ven. 31/01/25 – Coppa Europa – DH maschile Orcieres (Fra)

Sab. 01/02/25 – Coppa del mondo – 2a prova DH maschile Garmisch (Ger) – ore 11.30

Sab. 01/02/25 – Coppa Europa – SG maschile Orcieres (Fra)

Dom. 02/02/25 – Coppa del mondo – DH maschile Garmisch (Ger) – ore 11.30, diretta tv RaiSport ed Eurosport

SCI DI FONDO

Ven. 31/01/25 – Coppa del mondo – Team sprint TC maschile e femminile Cogne (Ita) – Qualificazioni ore 12.20, finali ore 13.20, diretta tv RaiSport ed Eurosport

Sab. 01/02/25 – Coppa del mondo – Sprint TC maschile e femminile Cogne (Ita) – Qualificazioni ore 10.30, finali ore 13.00, diretta tv RaiSport ed Eurosport

Dom. 02/02/25 – Coppa del mondo – 10 km TL maschile e femminile Cogne (Ita) – ore 10.00 e 13.00, diretta tv RaiSport ed Eurosport

SALTO CON GLI SCI

Ven. 31/01/25 – Coppa del mondo – Mixed team HS147 Willingen (Ger) – 16.10, diretta tv Eurosport

Sab. 01/02/25 – Coppa del mondo – HS147 maschile Willingen (Ger) – 16.00, diretta tv Eurosport

Sab. 01/02/25 – Coppa del mondo – HS147 femminile Willingen (Ger) – 12.00, diretta tv Eurosport

Sab. 01/02/25 – Fis Cup – HS104 maschile Szczyrk (Pol) – ore 14.45

Sab. 01/02/25 – Continental Cup – HS139 maschile Lillehammer (Nor) – ore 15.30

Dom. 02/02/25 – Coppa del mondo – HS147 maschile Willingen (Ger) – 16.10, diretta tv Eurosport

Dom. 02/02/25 – Fis Cup – HS104 maschile Szczyrk (Pol) – ore 11.30

Dom. 02/02/25 – Continental Cup – HS139 maschile Lillehammer (Nor) – ore 13.30

COMBINATA NORDICA

Gio. 30/01/25 – Coppa del mondo – Provisional Round maschile e femminile Seefeld (Aut) – ore 10.10 e 13.10

Ven. 31/01/25 – Coppa del mondo – Mass start HS109/10 km maschile Seefeld (Aut) – 12.45 e 15.00, diretta tv Eurosport

Ven. 31/01/25 – Coppa del mondo – Mass start HS109/5 km femminile Seefeld (Aut) – 12.00 e 14.15, diretta tv Eurosport

Ven. 31/01/25 – Continental Cup – Gundersen HS98/10 km maschile Lillehammer (Nor) – ore 10.45 e 14.45

Ven. 31/01/25 – Continental Cup – Gundersen HS98/5 km femminile Lillehammer (Nor) – ore 10.45 e 14.00

Sab. 01/01/25 – Coppa del mondo – Individual Compact HS109/7,5 km maschile Seefeld (Aut) – ore 10.45 e 14.50, diretta tv Eurosport

Sab. 01/01/25 – Coppa del mondo – Individual Compact HS109/5 km femminile Seefeld (Aut) – ore 10.00 e 14.10, diretta tv Eurosport

Sab. 01/01/25 – Continental Cup – Individual Compact HS98/5 km femminile Lillehammer (Nor) – ore 10.15 e 14.00

Sab. 01/01/25 – Continental Cup – Individual Compact HS109/5 km maschile Lillehammer (Nor) – ore 10.45 e 14.45

Dom. 02/01/25 – Coppa del mondo – Gundersen HS109/12,5 km maschile Seefeld (Aut) – ore 10.30 e 15.10, diretta tv Eurosport

Dom. 02/01/25 – Coppa del mondo – Gundersen HS109/10 km femminile Seefeld (Aut) – ore 09.45 e 14.25, diretta tv Eurosport

Dom. 02/01/25 – Continental Cup – Gundersen HS138/10 km maschile Lillehammer (Nor) – ore 10.45 e 13.30

BIATHLON

Mer. 29/01/25 – Campionati Europei – Individuale femminile Val Martello (Ita) – ore 10.30

Mer. 29/01/25 – Campionati Europei – Individuale maschile Val Martello (Ita) – ore 14.30

Ven. 31/01/25 – Campionati Europei – Sprint femminile Val Martello (Ita) – ore 10.45

Ven. 31/01/25 – Campionati Europei – Sprint maschile Val Martello (Ita) – ore 14.15

Sab. 01/02/25 – Campionati Europei – Pursuit femminile Val Martello (Ita) – ore 10.45

Sab. 01/02/25 – Campionati Europei – Pursuit maschile Val Martello (Ita) – ore 14.15

Dom. 02/02/25 – Campionati Europei – Staffetta femminile Val Martello (Ita) – ore 10.45

Dom. 02/02/25 – Campionati Europei – Staffetta maschile Val Martello (Ita) – ore 13.45

SNOWBOARD

Gio. 30/01/25 – Coppa del mondo – Qualificazioni HP maschile e femminile Aspen (Usa)

Ven. 31/01/25 – Coppa del mondo – Qualificazioni SBS maschile e femminile Aspen (Usa)

Ven. 31/01/25 – Coppa del mondo – Qualificazioni SBX maschile e femminile Beidahu (Chn)

Ven. 31/01/25 – Coppa Europa – SBX-1 maschile e femminile St. Lary (Fra)

Ven. 01/02/25 – Coppa del mondo – SBX-1 maschile e femminile Beidahu (Chn)

Sab. 01/02/25 – Coppa del mondo – HP maschile e femminile Aspen (Usa) – ore 21.00, diretta streaming Eurosport player

Sab. 01/02/25 – Coppa Europa – SBX-2 maschile e femminile St. Lary (Fra)

Sab. 01/02/25 – Coppa Europa – PSL maschile e femminile Racines (Ita) – ore 12.00

Dom. 02/02/25 – Coppa del mondo – SBS maschile e femminile Aspen (Usa) – ore 17.30, diretta streaming Eurosport player

Dom. 02/02/25 – Coppa del mondo – SBX-2 maschile e femminile Beidahu (Chn)

Dom. 02/02/25 – Coppa Europa – PSL maschile e femminile Racines (Ita) – ore 12.00

FREESTYLE

Gio. 30/01/25 – Coppa del mondo – Qualificazioni SX-1 maschile e femminile Veysonnaz (Svi) – ore 12.00

Gio. 30/01/25 – Coppa del mondo – Qualificazioni SS maschile e femminile Aspen (Usa)

Ven. 31/01/25 – Coppa del mondo – Qualificazioni SX-2 maschile e femminile Veysonnaz (Svi) – ore 12.00

Ven. 31/01/25 – Coppa del mondo – Qualificazioni HP maschile e femminile Aspen (Usa)

Sab. 01/01/25 – Coppa del mondo – SX-1 maschile e femminile Veysonnaz (Svi) – ore 12.35, diretta tv Eurosport player

Sab. 01/02/25 – Coppa del mondo – SS maschile e femminile Aspen (Usa) – ore 17.30, diretta streaming Eurosport Player

Sab. 01/02/25 – Coppa Europa – SX maschile e femminile Grasgehren (Svi)

Dom. 02/01/25 – Coppa del mondo – SX-2 maschile e femminile Veysonnaz (Svi) – ore 13.00, diretta streaming Eurosport player

Dom. 02/02/25 – Coppa del mondo – HP maschile e femminile Aspen (Usa) – ore 21.00, diretta streaming Eurosport player

BOB PISTA ARTIFICIALE

Gio. 30/01/25 – Coppa Europa – Bob a due maschile Sigulda (Let) – ore 14.00

Gio. 30/01/25 – Coppa Europa – Monobob femminile Sigulda (Let) – ore 14.00

Ven. 31/01/25 – Coppa Europa – Bob a due maschile Sigulda (Let) – ore 14.00

Ven. 31/01/25 – Coppa Europa – Monobob femminile Sigulda (Let) – ore 14.00

Sab. 01/01/25 – Coppa Europa – Monobob femminile Sigulda (Let) – ore 14.00

Sab. 01/01/25 – Coppa Europa – Bob a due maschile Sigulda (Let) – ore 14.00

SKELETON

Ven. 31/01/25 – Coppa Europa – Gara femminile e maschile Sigulda (Let) – ore 08.00 e 10.30

Sab. 01/02/25 – Coppa Europa – Gara femminile e maschile Sigulda (Let) – ore 08.00 e 10.30

SLITTINO PISTA ARTIFICIALE

Ven. 31/01/25 – Continental Cup – Singolo femminile e maschile Igls (Aut) – ore 09.00 e 12.15

Ven. 31/01/25 – Continental Cup – Doppio femminile e maschile Igls (Aut) – ore 10.00 e 13.15

Sab. 01/02/25 – Mondiali juniores – Singolo femminile St. Moritz (Svi) – ore 08.30

Sab. 01/02/25 – Mondiali juniores – Doppio maschile e femminile St. Moritz (Svi) – ore 11.30

Dom. 02/02/25 – Mondiali juniores – Singolo maschile St. Moritz (Svi) – ore 08.30

Dom. 02/02/25 – Mondiali juniores – Team relay St. Moritz (Svi) – ore 11.00

SLITTINO PISTA NATURALE

Sab. 01/02/25 – Coppa del mondo junior – Doppio maschile Laas (Ita) – ore 14.00

Dom. 02/02/25 – Coppa del mondo junior – Singolo femminile e maschile Laas (Ita) – ore 09.00 e 11.00

SCI ALPINISMO

Sab. 01/02/25 – Coppa del mondo – Sprint maschile e femminile Boi Taull (Spa)

Dom. 02/02/25 – Coppa del mondo – Mixed relay Boi Taull (Spa)

SCI VELOCITA’

Gio. 30/01/25 – Coppa del mondo – Finale gara-1 maschile e femminile Vars (Fra) – ore 10.15

Gio. 30/01/25 – Coppa del mondo – Run 1 gara-2 maschile e femminile Vars (Fra) – ore 12.00

Ven. 31/01/25 – Coppa del mondo – Run 2 e run 3 gara-2 maschile e femminile Vars (Fra) – ore 10.15 e 12.00

Sab. 01/02/25 – Coppa del mondo – Finale gara-2 maschile e femminile Vars (Fra) – ore 12.00

SPEED SKATING

31 gennaio-2 febbraio ISU World Cup Speed Skating Milwaukee (Stati Uniti)

1-2 febbraio ISU Junior World Cup Speed Skating Collalbo (Italia)

PATTINAGGIO ARTISTICO

28 gennaio-2 febbraio Europei Tallinn (Estonia)