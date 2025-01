Sport in tv oggi (martedì 21 gennaio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Martedì 21 gennaio ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma la pallamano con i Mondiali, il basket con le Coppe Europee, il tennis con gli Australian Open, gli sport invernali con lo sci alpino e lo sci velocità, e tanto altro ancora.

Tappa infrasettimanale per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino, che vedrà andare in scena a Kronplatz (Bolzano) il consueto gigante femminile, con la prima manche alle ore 10.30 che vedrà presentarsi al cancelletto di partenza 11 azzurre. La seconda run, con inversione delle prime 30, scatterà alle ore 13.30.

Per l’Italia saranno in gara Federica Brignone col 2, Marta Bassino con l’8, Sofia Goggia col 13, Asja Zenere col 29, Elisa Platino col 34, Ilaria Ghisalberti col 37, Lara Della Mea col 39, Roberta Melesi col 44, Giorgia Collomb col 62, Alessia Guerinoni col 64 e Carole Agnelli col 66.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Martedì 21 gennaio

01.00 Tennis, Australian Open: quarti di finale singolare e doppio (2° match dall’1.00, comunque non prima delle 2.00, Bolelli/Vavassori-Borges/Cabral) – Eurosport 1 HD, Eurosport 2 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

01.30 Ciclismo, Tour Down Under: 1a tappa – discovery+

09.30 Universiadi Invernali Torino: 9a giornata – discovery+

10.30 Sci alpino, Coppa del Mondo Kronplatz: 1a manche gigante femminile – Rai 2 HD, Eurosport 2 HD, Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

10.30 Sci alpino, Coppa Europa Reiteralm: superG maschile – Nessuna copertura tv / streaming

11.30 Sci alpino, Coppa del Mondo Kitzbuehel: 1a prova discesa maschile – Nessuna copertura tv / streaming

13.30 Sci alpino, Coppa del Mondo Kronplatz: 2a manche gigante femminile – Rai 2 HD, Eurosport 2 HD, Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

15.30 Pallamano, Mondiali: Austria-Macedonia del Nord, Svizzera-Tunisia, Kuwait-Guinea – Nessuna copertura tv / streaming

18.00 Pallamano, Mondiali: Italia-Cechia – Sky Sport Arena, Sky Go, NOW, canale YouTube Sky Sport, account Tik Tok NOW

18.00 Pallamano, Mondiali: Qatar-Paesi Bassi, Polonia-Algeria – Nessuna copertura tv / streaming

18.30 Sci velocità, Coppa del Mondo Salla: gara-1 maschile e femminile – Nessuna copertura tv / streaming

18.45 Calcio, Champions League: Atalanta-Sturm Graz – Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252, Sky Go, NOW

18.45 Calcio, Champions League: Monaco-Aston Villa – Sky Sport Calcio, Sky Sport 254, Sky Go, NOW

20.30 Basket, Eurocup: Joventut-Trento – DAZN, Sky Sport Max, Sky Go, NOW

20.30 Pallamano, Mondiali: Danimarca-Germania – Nessuna copertura tv / streaming

21.00 Pallamano, Mondiali: Ungheria-Francia – Nessuna copertura tv / streaming

21.00 Calcio, Champions League: Bruges-Juventus – Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Go, NOW

21.00 Calcio, Champions League: Bologna-Borussia – Sky Sport Arena, Sky Sport 4K, Sky Sport 253, Sky Go, NOW

21.00 Calcio, Champions League: Liverpool-Lille – Sky Sport Calcio, Sky Sport 254, Sky Go, NOW

21.00 Calcio, Champions League: Benfica-Barcellona – Sky Sport 255, Sky Go, NOW

21.00 Calcio, Champions League: Atletico Madrid-Bayer Leverkusen – Sky Sport 256, Sky Go, NOW

21.00 Calcio, Champions League: Stella Rossa-PSV – Sky Sport 257, Sky Go, NOW

21.00 Calcio, Champions League: Slovan Bratislava-Stoccarda – Sky Sport 258, Sky Go, NOW

