Sport in tv oggi (lunedì 20 gennaio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Quest’oggi, lunedì 20 gennaio, ci aspetta una giornata tutto sommato abbastanza ricca di eventi sportivi per inaugurare la nuova settimana. Focus sugli Australian Open di tennis, con due giocatori azzurri impegnati nella notte italiana (sessione pomeridiana in Australia) a Melbourne in occasione degli ottavi di finale del primo Slam stagionale per quanto riguarda il tabellone di singolare maschile.

Il numero 1 al mondo Jannik Sinner affronta il temibile danese Holger Rune, che rappresenta forse sulla carta l’ostacolo più complicato nel cammino dell’altoatesino verso la finale. Grande chance invece per Lorenzo Sonego, che sfida il giovane talento statunitense Learner Tien con la possibilità di raggiungere per la prima volta in carriera i quarti in un Major.

In serata ci sarà poi spazio per gli sport di squadra, con 6 partite ravvicinate di NBA nell’ambito del Martin Luter King Day ed i posticipi di alcuni campionati nazionali di calcio come Como-Udinese di Serie A. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi principali in programma oggi lunedì 20 gennaio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Lunedì 20 gennaio

1.00 Tennis, Australian Open: ottavi di finale (2° match sulla Rod Laver Arena non prima delle ore 4.00 Jannik Sinner-Holger Rune, 3° match sulla John Cain Arena non prima delle 4.30 Lorenzo Sonego-Learner Tien) – Diretta tv su Eurosport 1 ed Eurosport 2; live streaming su discovery+, Sky Go, NOW e DAZN

18.00 Basket, NBA: Charlotte Hornets-Dallas Mavericks – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport NBA dalle ore 20.00; live streaming su Sky Go e NOW dalle ore 20.00

18.00 Pallamano, Mondiali: Cuba-Capo Verde e Giappone-Cile – Diretta streaming su IHF TV

20.00 Basket, NBA: Houston Rockets-Detroit Pistons – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport NBA; live streaming su Sky Go e NOW

20.00 Basket, Serie A: Virtus Bologna-Cremona – Diretta tv su Eurosport 2; live streaming su discovery+, Sky Go, NOW e DAZN

20.30 Basket, NBA: Memphis Grizzlies-Minnesota Timberwolves – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport NBA; live streaming su Sky Go e NOW

20.30 Pallamano, Mondiali: Slovenia-Islanda e Svezia-Spagna – Diretta streaming su IHF TV

20.45 Calcio, Serie A: Como-Udinese – Diretta streaming su DAZN

21.00 Basket, NBA: New York Knicks-Atlanta Hawks – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport NBA; live streaming su Sky Go e NOW

21.00 Calcio, Premier League: Chelsea-Wolves – Diretta tv su Sky Sport Calcio; live streaming su Sky Go, NOW

21.00 Calcio, Liga: Villareal-Maiorca – Diretta streaming su DAZN

21.30 Basket, NBA: Cleveland Cavaliers-Phoenix Suns – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport NBA; live streaming su Sky Go e NOW

23.00 Basket, NBA: Golden State Warriors-Boston Celtics – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport NBA; live streaming su Sky Go e NOW