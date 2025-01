Speed skating, Ghiotto 4° agli Europei allround con un superbo tempo nei 10000. Quinta Lollobrigida

Calato il sipario sull’edizione 2025 degli Europei di speed skating. Sull’anello di ghiaccio di Heerenveen (Paesi Bassi) non sono arrivate le medaglie per la squadra italiana nella competizione Allround, ovvero un format che tiene conto della classifica combinata di 500, 1500, 5000 e 10000 metri per gli uomini e di 500, 1500, 3000 e 5000 metri per le donne.

Nella gara maschile, Davide Ghiotto non è riuscito a centrare la top-3, concludendo al quarto posto. Il veneto, dopo non aver particolarmente brillato ieri specialmente nei 5 km, ha cercato di dare quello che aveva e la prestazione non eccelsa nel chilometro e mezzo gli ha precluso la possibilità di ambire al podio continentale (13° in 1:50.30). Nei 10 km, però, l’azzurro ha fatto vedere perché sia indiscutibilmente il migliore della distanza, siglando il nuovo record italiano ufficiale (1° in 12:35.96 nella singola distanza) e chiudendo al quarto posto nell’overall (149.830).

Da ricordare che prima del via della stagione, l’azzurro aveva ottenuto il primato del mondo della distanza a Inzell in 12:26.30, ma il suo crono non è stato omologato per l’assenza dei giudici ISU e i controlli antidoping non previsti. Un tempo comunque rimarchevole perché di poco meno di tre secondi più veloce di quello ottenuto l’anno scorso proprio a Heerenveen per laurearsi campione del mondo della distanza (12:38.32). Settima posizione per Daniele Di Stefano (151.095) e undicesimo posto per Andrea Giovannini (111.745) nella classifica complessiva.

A 34 anni di distanza dall’ultima volta, il titolo europeo è tornato in Norvegia, visto il centro di Sander Eitrem, secondo alle spalle di Ghiotto nei 10000 metri (12:47.90) e in piazza d’onore anche nei 1500 metri (1:44.27). 146.561 lo score dello scandinavo, a precedere il connazionale Peder Kongshaug (147.612), strepitoso nei 1500 metri in 1:44.01 e sesto nei 10000 metri (13:13.94). A completare il podio è stato l’olandese Beau Snelling (149.092). Eitrem è il primo non neerlandese a trionfare in questa rassegna dopo il russo Ivan Skobrev, a segno a Collalbo nel 2011.

Tra le donne Francesca Lollobrigida ha concluso in quinta piazza le proprie fatiche. Una manifestazione in cui la romana è tornata a far vedere cose pregevoli. Conclusa la giornata di ieri in terza posizione nell’overall, la Lollo è stata competitiva, concludendo in quarta posizione nei 1500 (1:57.19) e nei 5000 metri (6:58.50) e non riuscendo ad arginare l’incedere delle altre atlete, rivali dirette per il podio.

Il titolo continentale è andato ad Antoinette Rijpma-De Jong, alla terza affermazione in questo format dopo il 2019 a Collalbo e il 2023 ad Hamar (Norvegia), che con lo score di 159.211 ha preceduto la connazionale Joy Beune (159.330) e la forze norvegese Ragne Wiklund (159.942). Per Lollobrigida il computo totale è stato di 160.674, alle spalle anche della terza olandese della graduatoria, Merel Conijn (160.505). In casa Italia, da segnalare anche il 13° e 14° posto di Veronica Luciani (125.574) e di Alice Marletti (125.815).