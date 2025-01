Calendario Europei speed skating 2025: programma, orari, tv, streaming

Dal 10 al 12 gennaio sull’anello di ghiaccio di Heerenveen (Paesi Bassi) andranno in scena gli Europei 2025 di speed skating. Nei primi giorni del anno appena iniziato, il pattinaggio di velocità pista lunga terrà banco e in terra olandese assistere alla competizione continentale allround e a quella sprint, con gli atleti chiamati a impegni diversi in breve tempo.

L’Italia vorrà recitare un ruolo da primattrice in questa competizione. Al maschile, fari puntati su Davide Ghiotto. L’atleta veneto, reduce da un ottimo avvio di stagione in Coppa del Mondo, sarà uno dei punti di riferimento nell’Allround, che vedrà impegnati i pattinatori nelle distanze dei 500, 1500, 5000 e 10000 metri. Ghiotto spera poi, nel caso in cui il ghiaccio sia particolarmente veloce, di puntare a migliorare ufficialmente il record del mondo dei 10 km.

Tra le donne, Francesca Lollobrigida sarà tra le osservate speciali. L’azzurra ha dimostrato di aver trovato una buona condizione dopo la maternità e questa competizione è l’occasione per far vedere le sue qualità su più distanze, come già è accaduto in passato.

Gli Europei di speed skating a Heerenveen (Paesi Bassi), in programma dal 10 al 12 gennaio, saranno trasmessi in diretta televisiva da RaiSport HD; in streaming su Raiplay, Discovery+ e sul canale Youtube Skating ISU. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali dei giorni di gare.

EUROPEI SPEED SKATING 2025

Venerdì 10 gennaio

19:00 500m donne (prima serie) – Sprint

19:28 500m uomini (prima serie) – Sprint

20:07 1000m donne (prima serie) – Sprint

20:55 1000m uomini (prima serie) – Sprint

Sabato 11 gennaio

10:55 500m donne (seconda serie) – Sprint

11:23 500m uomini (seconda serie) – Sprint

12:06 500m donne – Allround

12:34 500m uomini – Allround

13:17 1000m donne (seconda serie) – Sprint

14:05 1000m uomini (seconda serie) – Sprint

14:52 3000m donne – Allround

16:07 5000m uomini – Allround

Domenica 12 gennaio

13:40 1500m uomini – Allround

14:35 1500m donne – Allround

15:29 5000m donne – Allround

16:23 10000m uomini – Allround

