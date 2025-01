Speed skating, David Bosa e Serena Pergher vicini alla top-10 nel day-1 degli Europei sprint

Iniziata l’avventura degli Europei 2025 di speed skating. Sull’anello di ghiaccio di Heerenveen (Paesi Bassi), la rassegna si è aperta con le prove riservate alla competizione “Sprint”. Gli atleti si sono affrontati sulle distanze dei 500 e dei 1000 metri, totalizzando poi un punteggio in corrispondenza del risultato conseguito, in termini di tempo e di piazzamento.

Tra gli uomini, l’atteso Jenning De Boo si è esaltato davanti al pubblico di casa, aggiudicandosi entrambe le prove andate in scena quest’oggi: l’olandese ha stampato sui 500 metri il crono di 34.47 e nei 1000 1:07.29. De Boo guida la classifica con 68.155 punti davanti al connazionale Merijn Scheperkamp (68.695), giunto secondo nei 500 metri (34.60) e terzo nei 1000 (1:08.19).

Per quanto concerne gli azzurri, David Bosa è vicino alla top-10. Undicesimo il pattinatore azzurro con 69.795, frutto di due decimi posti: 35.10 nei 500 e 1:09.39 nei 1000 metri. Più indietro Francesco Betti, che ha terminato 18° (71.800), facendo fatica soprattutto nella distanza più breve (20° in 36.38), mentre nel chilometro è arrivato il 15° tempo di 1:10.84.

Tra le donne Jutta Leerdam ha concluso davanti a tutte. Seconda in 37.77 nei 500 metri, l’avvenente atleta oranje ha primeggiato nel chilometro in 1:14.21, concludendo in classifica con lo score di 74.875. Alle sue spalle altre due olandesi: Femke Kok (75.065), che contenderà il titolo a Leerdam fino alla fine, e Suzanne Schulting (75.520), terza in entrambe le prove odierne e sempre più calata nella parte dell’atleta del pattinaggio di velocità pista lunga, ricordando i fenomenali risultati nello short track.

In casa azzurra, Serena Pergher è undicesima nel day-1 con 78.370 punti. L’azzurra si è classifica ottava nei 500 metri in 38.83 e quattordicesima nei 1000 metri (1:19.08), immediatamente alle sue spalle troviamo Giorgia Aiello che ben si è comportata in termini cronometrici (12ma in 78.520). Domani inizierà anche la rassegna Allround con Davide Ghiotto e Francesca Lollobrigida da osservare con attenzione.