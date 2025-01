Sorteggio Australian Open 2025: Jannik Sinner pesca Jarry ed evita Djokovic e Alcaraz. Derby Musetti-Arnaldi

Alle 04.30 italiane (14.30 locali) si è tenuto il sorteggio degli Australian Open 2025. Il tabellone principale degli uomini e delle donne è stato svelato. Sarà aperta la caccia ai campioni del 2024, Jannik Sinner e Aryna Sabalenka, con l’altoatesino che va in cerca del 3° Slam in carriera, mentre la bielorussa ambisce alla terza corona dopo quanto accaduto circa 12 mesi fa nella terra dei canguri.

Ebbene, non sarà un primo turno semplice per Jannik che giocherà contro il cileno Nicolas Jarry (n.34 del mondo): un tennista dotato di un gran servizio, che il nostro portacolori ha affrontato recentemente nell’ultimo torneo di Pechino, vincendo in tre set. Il pusterese non ha nella sua stessa parte di tabellone il serbo Novak Djokovic e lo spagnolo Carlos Alcaraz, che potrebbero incrociarsi nei quarti di finale.

Nole farà il proprio esordio contro la wild card, Nishesh Basavareddy e potrebbe vedersela in un ipotetico terzo round contro quel Reilly Opelka che l’ha battuto a Brisbane. Alcaraz, invece, disputerà il suo primo incontro con il kazako Alexander Shevchenko e potrebbe giocare nel terzo turno contro l’australiano Jordan Thompson.

Nella parte alta del tabellone con Sinner ci sono il danese Holger Rune (n.13 del seeding), che potrebbe entrare in rotta di collisione con l’azzurro negli ottavi ed esordirà contro il cinese Zhizhen Zheng, e l’australiano Alex de Minaur (n.8), in un eventuale quarto contro il n.1 del mondo. L’aussie giocherà contro l’olandese Botic van de Zandschulp. Parte alta annoverante anche l’americano Taylor Fritz (n.4 del seeding), che giocherà contro il connazionale Jenson Broosky, e il russo Daniil Medvedev (n.5 del seeding), che disputerà il suo primo match contro la wild-card Kasidit Samrej.

Alexander Zverev (n.2 del seeding), presente nella parte bassa, inizierà contro la wild-card, Lucas Pouille, e nel secondo turno giocherà contro il vincente tra Luciano Darderi e Pedro Martinez. L’australiano Nick Kyrgios esordirà contro il britannico Jacob Fearnley e potrebbe sfidare Zverev in un eventuale terzo round.

Per quanto concerne gli italiani, Flavio Cobolli giocherà nel primo turno l’argentino Tomas Martin Etcheverry e potrebbe incrociare Sinner in un possibile terzo turno. Matteo Berrettini sarà opposto a Cameron Norrie e potrebbe sfidare il vincente di Rune-Zhang nel 2° round. Luca Nardi affronterà nella parte alta il canadese Gabriel Diallo e nell’ottavo di Taylor Fritz vi sarà il derby tra Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi. Lorenzo Sonego, invece, se la vedrà contro il vincitore degli Australian Open 2014, Stan Wawrinka, e Fabio Fognini, nel medesimo ottavo di Djokovic, si scontrerà contro il bulgaro Grigor Dimitrov (n.10 del seeding).

PRIMO TURNO ITALIANI

J. Sinner vs N. Jarry

L. Musetti vs M. Arnaldi

F. Cobolli vs J. M. Etcheverry

M. Berrettini vs C. Norrie

L. Darderi vs J. Martinez

L. Sonego vs S. Wawrinka

L. Nardi vs G. Diallo

F. Fognini vs G. Dimitrov

POSSIBILI QUARTI DI FINALE

J. Sinner vs A. de Minaur

T. Fritz vs D. Medvedev

N. Djokovic vs C. Alcaraz

C. Ruud vs A. Zverev

TABELLONE COMPLETO AUSTRALIAN OPEN 2025 UOMINI