Sonego eliminato ad Auckland. L’azzurro si arrende all’americano Michelsen

Si ferma il cammino di Lorenzo Sonego nel torneo ATP 250 di Auckland. Il tennista piemontese è stato sconfitto in due set dall’americano Alex Michelsen, numero 41 del mondo ed ottava testa di serie, con il punteggio di 7-6 6-2 dopo quasi due ore di gioco. Sonego ora si concentrerà sugli Australian Open, il cui sorteggio è ormai alle porte.

Sonego ha concluso il suo match con sei ace, ma ha ottenuto poco dal servizio. Infatti ha vinto il 63% dei punti quando ha servito la prima, mentre il 44% con la seconda. Sono ben dieci le palle break concesse dal nativo di Torino, anche se Michelsen ne ha sfruttate solo due. Dall’altra parte l’americano ha annullato le tre palle break messe a disposizione dell’azzurro.

Si viaggia sul filo dell’equilibrio ad inizio primo set, con entrambi i tennisti che tengono abbastanza agevolmente i propri turni di servizio. I primi pericoli arrivano per Sonego nel sesto game, ma l’azzurro è bravo ad annullare tre palle break. Il numero 54 del mondo si trova poi ad affrontare altre due palle break (erano anche set point) nel decimo game, ma si salva ancora. Il set finisce così al tie-break, che viene dominato da Michelsen per 6-3.

Il secondo set inizia malissimo per Sonego, che cede immediatamente la battuta in apertura. L’azzurro avrebbe la possibilità di tornare in partita nel quarto gioco, ma manca le tre occasioni di controbreak. Michelsen tiene un delicatissimo turno di servizio e nel game successivo va a ottenere un nuovo break, che lo porta ad allungare poi sul 5-1. La partita è finita e l’americano chiude 6-2, qualificandosi per i quarti di finale.