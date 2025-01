Sonego e il segreto della rinascita: “Mi alleno molto di più, sono su un altro livello”

Lorenzo Sonego ha battuto il magiaro Fabian Marozsan nel terzo turno degli Australian Open 2025 di tennis ed agli ottavi di finale dovrà affrontare il qualificato statunitense Learner Tien: l’azzurro ha analizzato il successo odierno ed il prossimo match in conferenza stampa.

Le sensazioni dell’azzurro: “Il livello è talmente talmente alto che per portare a casa una partita si deve sempre lottare, si deve dare tutto in campo, ed oggi mi è andata bene, soprattutto nel vincere il secondo set. Per fortuna non ho mollato, non mi sono abbattuto, era facile, perché ho avuto tantissime chance, sia nel primo che nel secondo set, e non sono riuscito a concretizzarle, quindi mi sono scappati via quasi due set, un po’ avendoli dalla mia parte. Ho avuto tante palle break ed era un peccato andare due set a zero sotto, però sono stato bravo a non abbattermi, a continuare a giocare e poi qualcosa di buono è arrivato“.

La chiave di volta del match: “Fisicamente oggi era veramente dura, nei primi due set il caldo si sentiva. Anch’io mi sentivo con poca energia, facevo fatica a recuperare da un punto all’altro, perché secondo me non eravamo tanto abituati a giocare con questo caldo. Gli altri giorni era diverso, quindi eravamo tutti e due belli provati nei primi due set, quindi vincere quel secondo set è stato fondamentale, e lui sicuramente fisicamente è calato, e mentalmente magari ha pensato di non riuscire poi a giocare ancora altri due set a quel livello lì, quindi è stato importantissimo nel terzo set partire subito bene, perché ero quasi un break sotto, nel primo game sono andato 15-40, sono riuscito a tirar su quel game li che era fondamentale, dove lui aveva giocato molto bene, e poi dopo che l’ho breakkato lui è calato sia fisicamente che mentalmente“.

I passi in avanti di Lorenzo Sonego: “Sicuramente mi sento più più consapevole, ho più consapevolezza del mio tennis, di quello che posso dare, ed ho più fiducia, mi sento migliorato, sento di avere un livello un po’ più alto delle altre volte in cui sono che sono arrivato qui. Ho dimostrato più continuità rispetto alle altre volte nel gioco, quindi sono ovviamente motivato e sono contento di aver vinto delle buone partite, quindi adesso mi aspetterà un altro match molto intenso, molto duro, però arrivo arrivo fiducioso e carico“.

Sulla preparazione: “Mi sono allenato molto più intensamente, sto facendo molto di più fuori dal campo a livello fisico, ho aumentato le ore in palestra, con tanti lavori in campo sugli spostamenti che mi stanno servendo a livello fisico, quindi di sicuro fisicamente mi sento più preparato degli altri anni ed ho più benzina, quindi questa è una cosa molto positiva. Sono contento, quindi bene“.

Il prossimo avversario non andrà sottovalutato: “Tien è giovane, ho seguito le Next Gen, è un altro giocatore di altissimo livello, ed ha vinto anche lui tre partite molto buone, ha battuto Medvedev. E’ un giocatore giovane, e di sicuro è spensierato. E’ difficile giocare con questi giocatori, con questi giovani, quindi sarà sicuramente un match molto difficile da affrontare, perché hanno meno coscienza forse, e quindi giocano molto liberi e più spensierati. Mi ricordo che anch’io quando ero più giovane giocavo con meno pensieri, e quindi ogni risultato per me era sicuramente qualcosa di buono, ed entravo in campo molto più tranquillo“.

Dichiarazioni da Vanni Gibertini