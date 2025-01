Snowboard oggi in tv, PGS Rogla 2025: orari, programma, streaming

L’Italia ha passato una sola gara senza podio in questa Coppa del Mondo di snowboard alpino: dopo la tappa non favorevole di Davos, gli azzurri sono tornati a brillare tra Scuol, Bad Gastein e Bansko. A Bad Gastein è arrivato il successo di Aaron March nello slalom per il suo quinto sigillo in Coppa del Mondo, mentre a Bansko sono arrivati due podi da parte di Gabriel Messner.

Il direttore tecnico Cesare Pisoni dovrebbe portare i soliti tredici atleti a Rogla (Slovenia): Daniele Bagozza, Edwin Coratti, Maurizio Bormolini che è secondo nella classifica di Coppa del Mondo, Aaron March, Roland Fischnaller, Mirko Felicetti, Fabian Lantschner, Marc Hofer e Gabriel Messner al maschile, Lucia Dalmasso, Elisa Caffont, Jasmin Coratti ed Elisa Fava per il settore femminile.

Proprio Rogla è una tappa che ha regalato delle soddisfazioni agli azzurri: nel 2024 è arrivato il secondo posto di Aaron March e il terzo di Mirko Felicetti, nel 2023 addirittura fu tripletta azzurra con la vittoria di Roland Fischnaller davanti a Mirko Felicetti e Edwin Coratti. Edwin Coratti che ha vinto nel 2019, 2020 e 2022 e Roland Fischnaller anche nel 2013.

Anche al femminile possono arrivare buoni risultati: nelle ultime tappe Jasmin Coratti è sempre la migliore arrivando sovente almeno ai quarti di finale. Ci proverà anche Lucia Dalmasso che è arrivata quarta nel 2023: le ambizioni per l’Italia sono sempre tantissime.

La tappa di Parallel Giant Slalom della Coppa del Mondo di snowboard alpino in quel di Rogla non sarà trasmessa in tv, mentre in streaming sarà disponibile su discovery+. OA Sport vi offrirà la Diretta Live testuale dell’evento.

CALENDARIO PGS ROGLA 2025

Sabato 25 gennaio

Ore 9.00-11.00 qualificazioni femminili

Ore 9.00-11.00 qualificazioni maschili

Ore 13.00 PGS femminile

Ore 13.00 PGS maschile

PGS ROGLA 2025: COME VEDERLO IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista, differita su Rai Sport alle 1.00 di domenica 26

Diretta streaming: discovery+

Diretta Live testuale: OA Sport