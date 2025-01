Snowboard oggi in tv, PGS Bansko 2025: orari, programma, streaming

Riparte subito la Coppa del Mondo di snowboard alpino 2024-2025: si riprende dopo il PSL di metà settimana in quel di Bad Gastein (Austria) che è stato seguito dall’inedito Parallel Team. Si vola a Bansko (Bulgaria) per due PGS: uno oggi e uno domani.

L’Italia ci arriva con il solito obiettivo di vincere dopo il trionfo di Aaron March proprio a Bad Gastein. Il direttore tecnico Cesare Pisoni ha convocato ben 19 atleti per questa trasferta: Maurizio Bormolini, Daniele Bagozza, Aaron March, Roland Fischnaller, Mirko Felicetti, Fabian Lantschner, Gabriel Messner, Edwin e Jasmin Coratti, Lucia Dalmasso, Elisa Caffont ed Elisa Fava. A questi si aggiungono alcuni ragazzi che saranno impegnati in Coppa Europa proprio a Bansko: si tratta di Tommy e Sophie Rabanser, Mike Santuari, Manuel Haller, Sofia Valle, Giorgia Carnevali e Fabiana Fachin.

Guarda la Coppa del Mondo di snowboard su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

La tappa di Parallel Giant Slalom della Coppa del Mondo di snowboard in quel di Bansko non sarà trasmessa in tv, mentre in streaming sarà disponibile su Rai Play Sport 1 e discovery+. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale dell’evento.

CALENDARIO PGS BANSKO 2025

Sabato 18 gennaio

Ore 7.40 qualificazioni femminili

Ore 8.10 qualificazioni maschili

Ore 11.30 PGS femminile

Ore 11.30 PGS maschile

PGS SCUOL 2025: COME VEDERLO IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Rai Play Sport 1, discovery+

Diretta Live testuale: OA Sport