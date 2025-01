Snowboard, Ian Matteoli si qualifica per la finale nel big air a Klagenfurt

Ian Matteoli centra la finale del big air nella tappa di Klagenfurt, in Austria, della Coppa del Mondo 2024-2025 di snowboard park & pipe: l’azzurro vince la heat 2 ed entra tra i 10 atleti che si contenderanno il successo nel tardo pomeriggio con il secondo punteggio assoluto. Eliminati gli altri quattro azzurri in gara.

L’azzurro Ian Matteoli vince la seconda heat con lo score complessivo di 167.00, frutto di due run da 90.50 e 76.50, centrando il secondo punteggio assoluto alle spalle di quello ottenuto dal norvegese Oyvind Kirkhus, vittorioso nella prima heat con 170.50.

Vanno in finale, inoltre, dalla prima heat il nipponico Ryoma Kimata (165.00), lo statunitense Oliver Martin (164.00), l’austriaco Clemens Millauer (162.25) ed il ceco Jakub Hrones (161.25), e, dalla seconda, l’altro nipponico Taiga Hasegawa (164.75), il neozelandese Lyon Farrell (161.50), il tedesco Leon Vockensperger (160.75) ed il britannico Txema Mazet Brown (151.75).

Eliminati gli altri quattro italiani al via: 14° posto per Loris Framarin con 150.50 (73.00 + 77.50), che precede il fratello Leo Framarin, 17° a quota 135.00 (63.50 + 71.50), 27ma posizione per Nicola Liviero con 105.00 (20.00 + 85.00), proprio davanti ad Emiliano Lauzi, 28° a quota 103.75 (43.00 + 60.75).