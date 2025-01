Combinata nordica, i convocati dell’Italia per il raduno di Tarvisio in vista di Coppa del Mondo e Continental Cup

L’Italia della combinata nordica si prepara alla ripresa di Continental Cup e Coppa del Mondo con un raduno che si terrà a Tarvisio (Udine) da martedì 7 a sabato 11 gennaio: il direttore tecnico Ivo Pertile ha diramato l’elenco dei tredici azzurri convocati.

Saranno al lavoro nella località friulana Alessandro Pittin, Aaron Kostner, Raffaele Buzzi, Manuel Senoner, Bryan Venturini, Daniela Dejori, Veronica Gianmoena, Greta Pinzani e Ludovica Del Bianco, ai quali si aggiungeranno Iacopo Bortolas, Domenico Mariotti, Eros Consolati e Stefano Radovan.

Questi ultimi quattro azzurri, però, resteranno in raduno fino a giovedì 9, quando partiranno per Klingenthal, sede della tappa di Continental Cup, in programma nel prossimo fine settimana. Il resto del gruppo azzurro continuerà a lavorare in vista della tappa di Coppa del Mondo in programma a Schonach dal 17 al 19 gennaio.