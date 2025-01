Snowboard, Aleksandra Krol-Walas si impone a Scuol nel PGS, Dalmasso e Coratti fuori agli ottavi

Aleksandra Krol-Walas vince per la seconda volta in carriera in Coppa del Mondo! La polacca trionfa nel PGS di Scuol (Svizzera) battendo in una finale davvero nobile Tsubaki Miki. Gara sottotono per le italiane con Dalmasso e Coratti che non sono riuscite a superare gli ottavi di finale.

Lucia Dalmasso sbaglia e lascia strada a Michelle Dekker: l’azzurra commette un errore nella parte centrale della pista e l’olandese quindi può controllare la situazione senza troppi problemi. Nulla da fare neanche per Jasmin Coratti che è decisamente sfortunata contro l’austriaca Sabine Payer, concludendo ad appena tre centesimi di ritardo dopo essere passata davanti al primo intermedio.

Ai quarti di finale vanno avanti le principali favorite: la giapponese Tsubaki Miki gestisce la svizzera Ladina Caviezel e la anticipa di 30 centesimi e fa il suo anche Michelle Dekker, che beneficia dell’uscita dell’elvetica Flurina Neva Baetschi. La sfida più equilibrata è quella tra la polacca Aleksandra Krol-Walas e l’austriaca Sabine Payer, ma quest’ultima sbaglia proprio nel finale.

Tsubaki Miki prosegue il suo percorso netto anche in semifinale vincendo il derby con Takeuchi in maniera netta, anticipandola di 1″35 ed in finale la raggiunge Krol-Walas, rimanendo sempre al comando nella discesa contro Dekker, che sbaglia nelle ultime porte quando prova a rischiare. Il terzo posto se lo prende Takeuchi battendo in rimonta per 0″14 Dekker, mentre vince Krol-Walas con un finale fantastico, battendo Miki.