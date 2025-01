Slittino, Madeleine Egle vince la tappa di Oberhof e prova a scappare in classifica generale

Madeleine Egle fa sua la gara di singolo femminile di Oberhof (Germania) valevole per la Coppa del Mondo di slittino 2024-2025. Sul budello teutonico abbiamo assistito all’ultima prova prima dei Mondiali di Whistler ed è stata una di quelle importanti, dato che l’austriaca ha segnato un punto importante nella rincorsa alla Sfera di Cristallo. Sabato con pochi sorrisi, invece, per i colori azzurri.

A questo punto la classifica generale vede al comando Madeleine Egle con 544 punti contro i 515 di Julia Taubitz ed i 470 di Lisa Schulte. Quarta Merle Fraeble con 427, quinta Anna Berreiter con 356.

Madeleine Egle ha dominato la scena con il tempo complessivo di 1:23.117 (prima manche in 41.505 e seconda in 41.612) con un margine di vantaggio di 113 millesimi sulla tedesca Julia Taubitz (41.694 e 41.536), mentre completa il podio la svizzera Natalie Maag (41.655 e 41.705) a 243.

Quarta posizione per la tedesca Merle Fraebel (41.707 e 41.710) a 3 decimi esatti, quinta per l’austriaca Lisa Schulte (41.727 e 41.715) a 325 millesimi, mentre è sesta la tedesca Anna Berreiter (41.823 e 41.730) a 436. Settima posizione per la statunitense Ashley Farquharson (41.934 e 41.741) a 558 millesimi, ottava per l’austriaca Dorothea Schwarz (41.798 e 41.952) a 633, quindi nona per la lettone Elina Ieva Bota (41.923 e 41.875) a 681, mentre la sua connazionale Kendija Aparjode (41.956 e 41.965) completa la top10 a 804.

Come detto, pochi guizzi in casa Italia. Chiude in 12a posizione Verena Hofer (42.024 e 41.982) a 889 millesimi. Eliminata, invece, già nella prima manche Nina Zoeggeler, 22a con il tempo di 42.446. Non ha preso il via alla gara, infine, la nostra Sandra Robatscher.