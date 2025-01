Slittino, ecatombe di uscite nel team relay di Sigulda. L’Italia regala il podio all’Ucraina

Una vera e propria gara ad eliminazione. La Germania si è aggiudicata la prova di team-relay di Sigulda (Lettonia) valevole per la Coppa del Mondo di slittino 2024-2025, ma nella staffetta è successo davvero di tutto.

Sul budello baltico il successo è andato alla formazione teutonica, ma sono arrivate al traguardo solamente 3 Nazioni sulle 7 iscritte. Dopo la conclusione, però, contrordine, e i padroni di casa possono tornare in gara dopo che il loro reclamo è stato accettato. Come se non bastasse, escono anche nella seconda discesa.

Delusione in casa Italia (Verena Hofer, Rieder/Kainzwaldner, Dominik Fischnaller e Voetter/Oberhofer) dato che la nostra squadra non ha portato a termine la sua prova, con il duo femminile che è finito sul ghiaccio gettando alle ortiche un buon tempo complessivo.

La classifica finale si può comporre in maniera davvero semplice. La Germania centra la prima posizione (Merle Fraebel, Wendl/Arlt, Max Langenhan, Degenhardt/Rosenthal) con il tempo di 3:00.723 precedendo l’Austria per appena 40 millesimi (Lisa Schulte, Mueller/Frauscher, Nico Gleirscher, Egle/Kipp), mentre completa il podio l’Ucraina (Yulianna Tunytska, Hoi/Kachmar, Andriy Mandziy, Stetskiv/Mokh) in 3:04.670 a 3.947 secondi.

La Polonia (Klaudia Domaradzka, Chmielewski/Kowalewski, Mateusz Sochowicz, Domowicz/Piwkowska) non ha concluso la gara con il doppio femminile che si è ribaltato a metà discesa. Gli Stati Uniti (Emily Sweeney, Di Gregorio/Hollander, Tucker West, Forgan/Kirkby), invece, sono stati squalificati per un cambio irregolare.