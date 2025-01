Slittino, buoni risultati per gli italiani nella Nations Cup della tappa di Oberhof

Si sono disputate le prove valevoli per la Nations Cup della Coppa del Mondo di slittino 2024-2025 di Oberhof (Germania). Avanzano tutti gli italiani alle gare del fine settimana.

Nella prova di singolo maschile il miglior tempo porta la firma dello svedese Svante Kohala in 43.609 con 71 millesimi di vantaggio sull’australiano Alexander Michael Ferlazzo, mentre è terzo a 110 lo statunitense Jonathan Eric Gustafson. Quarta posizion per il suo connazionale Tucker West a 148 millesimi. Il primo degli italiani è Alex Gufler, ottavo a 322 millesimi dalla vetta, davanti a Leon Felderer nono a 323. Chiude in 17a posizione Lukas Peccei a 746.

Nella prova femminile il tempo migliore lo ha fissato l’austriaca Hannah Prock con il tempo di 42.567. Seconda posizione a 93 millesimi per la tedesca Melina Fabienne Fischer, quindi è terza l’austriaca Dorothea Schwartz a 197. Quarta la nostra Sandra Robatscher a 271 millesimi, dodicesima Nina Zoeggeler a 665.

Nella gara di doppio maschile, infine, miglior crono per i tedeschi Moritz Jaeger e Valentin Steudte in 42.466 con 86 millesimi sui canadesi Devi Wardrope e Cole Anthony Zajanski, terzi gli slovacchi Tomas Vavercak e Matej Zmij a 110.