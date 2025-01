Sinner vince anche la seconda esibizione: battuto un buon Tsitsipas in due set

Due su due. Jannik Sinner conclude con il segno “+” la sua settimana di avvicinamento agli Australian Open 2025. Nel secondo match di esibizione, affrontato contro il greco Stefanos Tsitsipas (n.11 del ranking), è arrivata una vittoria per 6-3 7-6 (5) in 1 ora e 23 minuti di partita. Un buon allenamento agonistico per Sinner, che ha molto ben giocato il primo parziale, mentre nel secondo c’è stato maggior equilibrio. Sul filo di lana, però, la tenuta nervosa dell’altoatesino ha fatto la differenza e quindi il successo si è concretizzato. Da sottolineare che si è giocato in condizioni indoor, col tetto della Rod Laver Arena di Melbourne chiuso.

Nel primo set il n.1 del mondo tiene un ritmo al servizio e da fondo notevole. L’ellenico fa molto poco in risposta ed è costretto sempre agli straordinari alla battuta, dovendo annullare palle break in serie. Nel quarto game cede il servizio, venendo spesso pizzicato da Jannik dal lato del rovescio. Il pusterese sfiora nel gioco successivo anche il doppio break, ma il greco si salva in qualche modo. La gestione dell’azzurro è ai limiti della perfezione e sullo score di 6-3 in 34′ si chiude.

Nel secondo set il rendimento al servizio di Tsitsipas cresce notevolmente. Il n.11 del mondo varia maggiormente il colpo, trovando anche in più di una circostanza degli ace di seconda e creando così qualche dubbio in più a Sinner. Dal canto suo, il giocatore italiano è molto puntuale alla battuta e nelle rare circostanze in cui è sotto di un quindici piazza un ace o servizio vincente, da vero campione.

Si va al tie-break e l’ellenico fa vedere ottime cose, trovandosi in due circostanze avanti di un mini-break. Il nativo di Atene, però, commette prima un errore pesante nei pressi della rete e poi un doppio fallo, che rimettono in corsa Jannik. Nel più classico degli arrivi in volata si vede tutta la differenza tra i due giocatori: l’azzurro mette a segno un servizio vincente e un ace; il greco commette un altro doppio fallo che regala il 7-5 al n.1 ATP.