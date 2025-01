Sinner vede il bicchiere mezzo pieno: “Felice della mia prestazione, ma posso migliorare”

Jannik Sinner fatica ad ingranare per un set e mezzo, poi sfrutta il calo del suo avversario e viene fuori alla distanza qualificandosi per il terzo turno degli Australian Open 2025. Il numero 1 al mondo, che ha visto interrompersi la sequenza di 29 set vinti di fila in match ufficiali, si è imposto in rimonta per 4-6 6-4 6-1 6-3 sulla wild card australiana Tristan Schoolkate e affronterà ai sedicesimi di finale l’americano Marcos Giron.

“Io non ho giocato tanti tornei juniores, quindi non lo conoscevo. Comunque è sempre difficile giocare contro avversari che non conosco molto bene. Lui all’inizio ha servito benissimo e giocava molto meglio di me. Ovviamente grazie a questo pubblico c’era un’atmosfera incredibile e grazie come sempre per essere venuti. È un posto davvero speciale, soprattutto per gli australiani che giocano davanti al pubblico di casa. Sono comunque felice della mia prestazione, non bisogna dare nulla per scontato e sono contento di essere al prossimo turno“, le prime dichiarazioni a caldo dell’azzurro.

“Lo stiamo vedendo anche in altri tornei, c’è sempre qualcuno di nuovo che arriva e gioca molto bene. Ogni incontro qui è difficile, sin dal primo turno. Posso migliorare? Sì. Oggi ho fatto un po’ di fatica con il vento, ma va bene così. È comunque un onore giocare su un campo così bello nella sessione serale. È sempre meglio giocare su un campo del genere rispetto a quelli esterni, perché lì il vento si sente di più. Stiamo a vedere, le condizioni possono cambiare di giorno in giorno e anche il livello di ciascun giocatore può variare. Spero di poter alzare il mio livello“, prosegue il campione in carica dell’Happy Slam.

“È sicuramente una sensazione diversa rispetto all’anno scorso, ma qui mi succedono delle cose molto belle dentro e fuori dal campo. È diverso, ma la prendo come un’occasione per provare a vincere di nuovo il torneo, anche se la strada è ancora molto lunga e andiamo giorno per giorno. Il mio livello può migliorare rispetto ad oggi, che è la cosa più importante, e spero di poterlo dimostrare già nella prossima partita“, aggiunge Sinner.