Sinner-Shelton oggi in tv, Australian Open 2025: orario, programma, streaming

Jannik Sinner cercherà qualcosa di riuscito solo una volta a un italiano uomo: ripetere una finale Slam. Ci proverà agli Australian Open, dove se la vedrà con Ben Shelton, il maggiore esponente delle nuove leve USA. Mattina italiana tutta per il numero 1 del mondo questa volta.

Nella storia dell’Italia tennistica, solo Nicola Pietrangeli, prima dell’Era Open, trovò non solo due, ma tre finali in uno stesso Slam: al Roland Garros, tra 1959 e 1961. Tra le donne fece il bis Francesca Schiavone (2010 e 2011 sempre a Parigi). In sostanza, è un altro appuntamento con la riscrittura dei libri d’oro del tennis italiano per Jannik, che però ha di fronte un giocatore che molto può creare soprattutto con il dritto, arma difficile da contenere se entra in ritmo.

Il match tra Jannik Sinner e Ben Shelton sarà quello della sessione serale sulla Rod Laver Arena, alle ore 9:30. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Eurosport 1 e in diretta streaming su discovery+, SkyGo e DAZN. OA Sport offrirà inoltre una serie di Dirette Live testuali, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO SINNER-SHELTON, AUSTRALIAN OPEN 2025 OGGI

Venerdì 24 gennaio

Rod Laver Arena

Ore 2:00 Birrell (AUS)/Smith (AUS) [WC]-Gadecki (AUS)/Peers (AUS) [WC] – Finale doppio misto

Non prima delle ore 4:30 Djokovic (SRB) [7]-Zverev (GER) [2] – Semifinale uomini

Ore 9:30 Sinner (ITA) [1]-Shelton (USA) [21] – Semifinale uomini – Diretta tv su Eurosport 1

PROGRAMMA SINNER-SHELTON: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1

Diretta streaming: discovery+, SkyGo, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport