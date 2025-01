Sinner salterà l’ATP di Rotterdam. Le parole che avevano anticipato il forfait

“Dopo esserci consultati con il mio team, abbiamo dovuto prendere la difficile decisione di ritirarci dall’ABN AMRO Open. Il mio corpo ha bisogno di tempo per riposare dopo la lunga corsa in Australia“. Con queste parole Jannik Sinner ha appena annunciato il forfait dall’ATP 500 di Rotterdam.

L’azzurro è il campione in carica e dunque non difenderà il titolo nel torneo neerlandese, che in questa stagione si gioca una settimana prima rispetto al 2024, essendo previsto dal 3 al 9 febbraio. Sinner dunque non difenderà i 500 punti conquistati lo scorso anno, ma giocherà poi il torneo di Doha, dal 17 al 22 febbraio.

Sinner nelle scorse ore aveva anticipato la decisione: “Meglio prendersi un giorno in più di pausa per essere pronto perché mi aspetta una tirata lunga con tanti tornei importanti dove bisogna essere al top se voglio essere competitivo. Il bilanciamento fuori dal campo è fondamentale“.

Il tennista italiano, dopo il torneo in programma in Qatar, volerà negli Stati Uniti per il Sunshine Double di marzo, con i Masters 1000 di Indian Wells (2-16) e Miami (19-30), ed in quest’ultimo caso dovrà difendere i 1000 punti della vittoria dello scorso anno.

Un’altra variazione rispetto al 2024 nel calendario di Jannik Sinner arriverà al rientro in Europa, ad aprile, con l’inizio della stagione su terra battuta: Sinner non prenderà parte al torneo di Montecarlo (6-13), Masters 1000 non obbligatorio, e giocherà l’ATP 500 di Monaco di Baviera (14-20).