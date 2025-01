Jannik Sinner sfonda ancora in tv: finale con Zverev da record per Nove ed Eurosport

Sono stati rilasciati i dati completi sugli ascolti per quanto riguarda la finale degli Australian Open 2025 tra Jannik Sinner e Alexander Zverev. Platea, come si vedrà, abbondantemente raddoppiata in virtù della trasmissione in chiaro su Nove, il canale di punta del gruppo Discovery, lo stesso del quale fa parte Eurosport.

Sono stati, infatti, 2.354.000 milioni i telespettatori a collegarsi per l’ultimo atto dello Slam di Melbourne tramite Nove, l’emittente che si è ormai erta a terzo polo televisivo nazionale, per uno share del 22,28%. In sostanza, dominata la mattina sui canali terrestri, a ulteriore riprova dell’immenso potenziale di Sinner in chiave televisiva. I due milioni abbondanti non vengono toccati praticamente mai, neppure alla domenica: questa è la prima in cui qualsiasi programma televisivo supera tale quota nel 2025.

Aggiungendo i dati di Eurosport, che supera di netto quota 1,1 milioni, si arriva a un complessivo di 3,5 milioni. Considerato lo share di Eurosport all’11% (48,5% in pay), si arriva a un totale del 33%: in pratica, un italiano su tre con la tv accesa in quel momento stava guardando Sinner-Zverev.

Ma non solo: al momento del match point, alle 12:28, sono stati 4.900.000 i telespettatori collegati sui due fronti (Nove ed Eurosport). Tutto questo colloca il match di ieri mattina all’ottavo posto nella graduatoria degli incontri di tennis più visti in Italia secondo le misurazioni Auditel disponibili dal 1987 a oggi di cui si abbia notizia. Non solo: Sinner-Zverev è il programma più visto di sempre sul Nove, oltre a portare al 7,5% il canale sull’intera giornata, altro record. Inoltre, per intenderci, durante l’incontro Nove ed Eurosport 1 erano rispettivamente 1° e 3° canale più visti a livello nazionale nella fascia di messa in onda.

Un dato, in sostanza, di notevole pregio, perché ottenuto a un orario nel quale è notoriamente difficile che le persone accendano la tv o si colleghino a un qualsivoglia servizio streaming. Nondimeno, sono da ricordare le varie iniziative che si sono succedute nella giornata di ieri: dai Carota Boys che hanno portato a riempire il Teatro Regio di Torino (1500 posti occupati nella quasi totalità) per la visione comune della finale, fino ai luoghi di ritrovo a Sesto Pusteria, dove i conterranei di Sinner hanno applaudito il numero 1 del mondo.

Uno sguardo anche alla Germania, dove la trasmissione in chiaro era doppia tra RTL (che ha acquisito i diritti per la finale) ed Eurosport 1. In questo caso, le due emittenti hanno fatto registrare rispettivamente 820.000 e 850.000 spettatori, per un totale di 1.670.000; 8% di share per RTL, 8,4% per Eurosport 1.