Sinner potrebbe trovare al 3° turno l’ultimo giocatore capace di strappargli un set

Jannik Sinner, dopo aver sconfitto il cileno Nicolas Jarry, si appresta ad affrontare domani la wild card locale Tristan Schoolkate nel match di secondo turno degli Australian Open 2025. Una sfida sulla carta agevole per il numero 1 al mondo, che ha come obiettivo quello di arrivare fino in fondo e difendere il titolo ottenuto un anno fa a Melbourne.

Il 23enne azzurro, nettamente favorito contro il n.173 del ranking ATP, in caso di vittoria entrerebbe in rotta di collisione con uno tra l’americano Marcos Giron e l’argentino Tomas Martin Etcheverry. Due giocatori sicuramente più quotati rispetto a Schoolkate, ma comunque abbastanza lontani ad oggi dal livello dei migliori tennisti del circuito.

Jannik, reduce da un 2024 impressionante ed in particolare da un’ultima parte di stagione strepitosa, sta cavalcando una striscia di 15 vittorie consecutive in incontri ufficiali (escludendo quindi esibizioni come il Six Kings Slam). Ancor più significativo il dato dei 29 set di fila portati a casa dal nativo di San Candido, che sta riscrivendo torneo dopo torneo la storia del tennis e dello sport italiano.

All’interno di questa sequenza ancora aperta di 15 partite vinte Sinner ha concesso un solo set alla concorrenza, ed in particolare proprio ad Etcheverry (nel 6-7 6-4 6-2 del secondo turno del Masters 1000 di Shanghai), che potrebbe diventare il suo avversario ai sedicesimi di finale degli Australian Open. Il primo dei loro due scontri diretti risale invece all’edizione 2023 dell’Happy Slam, in cui il nostro portacolori si impose per 6-3 6-2 6-2.