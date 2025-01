Sinner-Popyrin in tv, Australian Open Opening Week: orario e dove vederlo in streaming

Jannik Sinner affronterà Alexei Popyrin nell’incontro che segnerà il suo debutto stagionale. Il numero 1 del mondo scenderà in campo martedì 7 gennaio (alle ore 06.00 italiane) per sfidare l’australiano sul cemento di Melbourne in quello che sarà un match di esibizione nell’ambito della Australian Open Opening Week. Il fuoriclasse altoatesino scalderà così i muscoli dopo le sessioni di allenamento contro Cruz Hewitt, Stan Wawrinka e Frances Tiafoe.

Sarà un test interessante per l’azzurro, che disputerà una partita a oltre un mese di distanza dalla vittoria in Coppa Davis. Il nostro portacolori si sta infatti preparando per gli Australian Open, primo Slam della stagione in programma proprio a Melbourne dal 12 al 26 gennaio. Il detentore del trofeo valuterà la propria condizione in occasione di questo testa a testa e dell’esibizione di venerdì 10 gennaio contro il greco Stefanos Tsitsipas.

Il 23enne incrocerà il 25enne numero 24 del ranking ATP, contro cui ha perso l’unico precedente disputato: l’altoatesino venne sconfitto in due set ai sedicesimi di finale del Masters 1000 di Madrid nel 2021. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio di Sinner-Popyrin, incontro di esibizione della Australian Open Opening Week. Prevista la diretta streaming su Discovery+ e la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Melbourne sono dieci ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO SINNER-POPYRIN, ESIBIZIONE MELBOURNE

Martedì 7 gennaio

Ore 06.00 Jannik Sinner vs Alexei Popyrin – Diretta streaming su Discovery+

PROGRAMMA SINNER-POPYRIN: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: al momento non prevista.

Diretta streaming: Discovery+, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.