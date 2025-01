Sinner non ha concesso nemmeno una palla break in finale: gli illustri precedenti del passato

Ai limiti della perfezione. Jannik Sinner ha dominato la finale degli Australian Open 2025. Il pusterese ha sconfitto il n.2 del mondo, Alexander Zverev, col punteggio di 6-3 7-6 (4) 6-3, dimostrandosi migliore in tutti gli aspetti del gioco a Melbourne. Una vittoria netta e praticamente mai in discussione.

Si pensava alla vigilia che Zverev, visti i precedenti favorevoli, avrebbe avuto la possibilità di togliere certezze nel tennis di Jannik. Di contro, si è assistito all’opposto, col tedesco che soprattutto dopo aver perso il secondo set ha fatto fatica dal punto di vista psicologico a tenere mentalmente al pressing del proprio rivale.

Un match, a conti fatti, senza storia se si considera un dato su tutti. Il n.1 ATP, infatti, non ha concesso alcuna palla break al suo avversario nell’intero incontro, un qualcosa di anomalo in una finale di un Major. Non è un caso che negli ultimi 35 anni non siano stati molti altri a realizzare quanto messo sul campo della Rod Laver Arena dall’altoatesino.

Jannik, infatti, è stato il quarto tennista a realizzare ciò. Prima di lui erano stati l’americano Pete Sampras nella finale di Wimbledon del 1995 contro un altro tedesco, Boris Becker; lo svizzero Roger Federer nella sfida finale sempre sull’erba di Church Road contro l’australiano Mark Philippoussis nel 2003; lo spagnolo Rafael Nadal contro il sudafricano Kevin Anderson nell’atto conclusivo degli US Open del 2017. In altre parole, l’azzurro è in una ristretta cerchia di leggende.