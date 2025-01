Sinner massaggiato per due volte dal fisioterapista. Poi chiarisce la natura del problema

Jannik Sinner si è fatto massaggiare la coscia destra in due occasioni durante la semifinale degli Australian Open, vinta contro lo statunitense Ben Shelton con il punteggio di 7-6(2), 6-2, 6-2. Il numero 1 del mondo ha chiesto un doppio intervento del fisioterapista nel corso del terzo set: la prima volta subito dopo aver firmato il primo break (3-2), in vista del suo successivo turno di battuta; la seconda dopo aver strappato il servizio all’americano per la seconda volta nel parziale (5-2).

Tutto sotto controllo, un semplice trattamento al muscolo nel finale di una partita che aveva ormai preso la direzione auspicata dal fuoriclasse altoatesino e che era stata decisamente dura nella frazione d’apertura, quando aveva annullato due set-point sul turno di battuta dell’avversario prima di ribaltare la situazione. Il 23enne tornerà in campo domenica 26 gennaio (ore 09.30) per affrontare il tedesco Alexander Zverev nell’atto conclusivo che metterà in palio il primo Slam della stagione.

Lo stesso Jannik Sinner ha spiegato la natura del problema riscontrato nell’intervista rilasciata a caldo dopo le due ore e trentasette minuti di gioco che lo hanno impegnato sul cemento di Melbourne: “C’era tensione, qualche piccolo crampo ma anche lui stava soffrendo. Cercavo di spostarlo il più possibile e di essere aggressivo. Queste partite si sono possono allungare: tre set in due ore e mezza, non sono poche. Sono felice di avere chiuso in tre set ed essere di nuovo in finale“.