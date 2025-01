Sinner lucido: “Tsitsipas mi ha fatto dei regali di Natale in ritardo. Con Jarry dovrò far partire lo scambio”

Jannik Sinner chiude da imbattuto l’Opening Week e può guardare con fiducia al primo Slam della nuova stagione, che comincerà ufficialmente domenica 12 gennaio. Il numero uno del tennis mondiale si presenta al via degli Australian Open 2025 da campione in carica, dopo aver battuto questa settimana in esibizione a Melbourne prima il padrone di casa Alexey Popyrin e poi Stefanos Tsitsipas.

Quest’oggi il 23enne altoatesino si è imposto su Tsitsipas per 6-3 7-6, trovando un ottimo rendimento al servizio ma non riuscendo a mantenere una buona continuità nei turni di risposta. Il greco, nel tie-break del secondo set, ha commesso due doppi falli sciogliendosi dunque nel momento clou della partita e dovendo alzare bandiera bianca.

“Sarebbe bello essere un mostro al servizio nelle partite vere, non nelle esibizioni. Credo che la partita precedente (Alcaraz-Popyrin, ndr) sia stata più divertente. Non ci sono stati molti scambi. Le condizioni non sono semplici, la palla vola, è molto rapida. Il servizio e il primo colpo in uscita dal servizio sono la chiave. Tsitsipas mi ha fatto qualche regalo di Natale in ritardo nel tie-break“, il commento a caldo dell’azzurro a fine match.

Sinner si è poi proiettato verso il primo turno dello Slam australiano, in cui se la vedrà lunedì 13 gennaio con l’insidioso cileno Nicolas Jarry: “Ogni giorno è diverso. Jarry ha un gran servizio, dovrò cercare di far partire il più possibile lo scambio. Sono felice di essere qui, ho ottime sensazioni“.