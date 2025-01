Sinner ha perso un set agli Australian Open: non succedeva da 102 giorni

Più difficoltà del previsto per Jannik Sinner nel match di secondo turno degli Australian Open 2025 contro l’australiano Tristan Schoolkate. Per meriti anche del suo avversario nonché per una poca brillantezza dettata da condizioni ventose che sono sempre stato poco gradite, Sinner ha perso il primo set 6-4 contro la wild-card aussie, cedendo addirittura a zero il turno al servizio del decimo game.

Dopo 13 partite vinte consecutivamente senza perdere un set, Jannik è stato costretto a cedere al parziale al coraggioso australiano che, sulle ali dell’entusiasmo, ha espresso un ottimo tennis, sfruttando anche il fatto di poter giocare senza avere nulla da perdere.

Pertanto, si è verificato un qualcosa che non accadeva da 102 giorni, vale a dire un Sinner che ha dovuto lasciare una frazione al rivale. Era accaduto nel secondo turno del Master1000 di Shanghai contro l’argentino Tomas Martin Etcheverry. In quella circostanza, Jannik perse il primo parziale al tie-break, venendo fuori alla distanza con la consueta consistenza.

Si spera che si replichi anche in questo caso al cospetto di uno Schoolkate che sicuramente sta facendo una grande figura davanti al pubblico di casa.