Sinner e Cahill si separano? “Il suo ultimo anno”. Poi tiene aperta una porta

Sembra ormai vicino al capolinea il binomio composto da Jannik Sinner e Darren Cahill, che dovrebbe sciogliersi con ogni probabilità al termine di questa stagione. L’allenatore australiano ha infatti comunicato la sua intenzione di ritirarsi dal mondo del tennis a fine anno, dopo una lunga carriera da giocatore e poi da coach di alto livello internazionale.

“È l’ultima stagione per Darren. L’ha annunciato lui in un’intervista, per cui non sto dicendo nulla di sorprendente. È una sua decisione“, ha spiegato il numero 1 al mondo oggi ai microfoni di Eurosport dopo la vittoria su Tristan Schoolkate al secondo turno degli Australian Open. Cahill era entrato nello staff di Sinner ad agosto 2022, contribuendo quindi all’esplosione definitiva dell’altoatesino.

“Sono felice e molto fortunato di essere l’ultimo giocatore che allenerà nel circuito. Mi ha dato tantissimo, e non voglio parlare troppo del suo ritiro. È stato un allenatore straordinario e un uomo eccezionale, per me e per tutti gli altri con cui ha lavorato. Spero che potremo fare una bella stagione, vediamo cosa succederà in futuro. Ha una bella famiglia, tante grandi cose lo aspettano a fine carriera“, ha aggiunto Jannik in conferenza stampa.

Sinner, rispondendo ai media italiani, ha comunque tenuto aperta un piccolo spiraglio nella speranza che il suo allenatore possa cambiare idea nei prossimi mesi: “Vediamo comunque, un anno è lungo e tante cose possono succedere. Vediamo“.