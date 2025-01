Sinner, divertente siparietto con McEnroe a fine partita: “Io e te siamo un po’ diversi…”

Jannik Sinner, pur senza brillare, ha raggiunto il terzo turno agli Australian Open 2025 dopo aver sconfitto nei primi due incontri il cileno Nicolas Jarry e la wild card australiana Tristan Schoolkate. Quest’ultimo si è tolto la soddisfazione di strappare un set al numero 1 del ranking mondiale, che aveva vinto prima di oggi ben 29 set consecutivi in partite ufficiali.

L’azzurro, capace di imporsi comunque in rimonta per 4-6 6-4 6-1 6-3 dopo quasi tre ore di gioco, se la vedrà sabato 18 gennaio ai sedicesimi di finale con lo statunitense Marcos Giron in attesa di incrociare eventualmente agli ottavi uno tra il danese Holger Rune (giustiziere di Matteo Berrettini al secondo turno) ed il serbo Miomir Kecmanovic.

Sinner, intervistato a fine partita da John McEnroe alla Rod Laver Arena, ha commentato la sua prestazione per poi dare vita ad un divertente siparietto insieme alla leggenda americana. “Di solito gli italiani sono più estroversi, mentre tu ti controlli un po’ di più“, la considerazione del 65enne statunitense vincitore in carriera di sette titoli Major.

Jannik ha risposto in tono scherzoso: “Possiamo dire che siamo un po’ diversi io e te (sorride, ndr). Ma questo dimostra che ognuno è diverso e ha la sua mentalità… Io sono abbastanza contento della mia (ride, ndr)“. McEnroe a quel punto ha provato ad incalzarlo: “Che cosa vuoi dire?“. Ma Sinner non ha voluto approfondire, tra le risate generali del pubblico presente sugli spalti: “Credo sia meglio fermarsi qui (ride, ndr)…“.