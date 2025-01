Alcaraz ha già difeso i punti del 2024 agli Australian Open: il distacco da Sinner e le proiezioni

Si è allineato ai quarti di finale il tabellone di singolare maschile degli Australian Open 2025 di tennis: Jannik Sinner proverà a difendere il titolo conquistato nel 2024, edizione in cui invece si fermarono in semifinale Alexander Zverev e Novak Djokovic, mentre uscì ai quarti Carlos Alcaraz.

I quattro tennisti citati sono ancora tutti in corsa: lo spagnolo, dunque, ha già eguagliato il risultato dello scorso anno, mentre al teutonico ed al serbo (con quest’ultimo che nei quarti affronterà proprio l’iberico) manca ancora uno step per riottenere i punti guadagnati nel 2024.

Jannik Sinner, invece, è già certo di restare numero 1 del ranking ATP al termine del torneo: con altri 1600 punti in palio, oltre ai 400 già assegnati, l’azzurro a Melbourne ne sta mantenendo 2995di margine sul tedesco Alexander Zverev e 3220 sullo spagnolo Carlos Alcaraz.

Il tennista italiano, infatti, essendo detentore del titolo, lunedì prossimo scarterà i 2000 punti conquistati lo scorso anno e si trova in questo momento a quota 10230 in classifica, mentre il teutonico, uscito in semifinale a Melbourne nel 2024, ne perderà 800 ed ora si trova a quota 7235.

Al tedesco si è avvicinato sensibilmente l’iberico, che dodici mesi fa fu eliminato ai quarti di finale e dunque ha già recuperato i suoi 400 punti, trovandosi nuovamente a quota 7010, a -225 dal teutonico. Il serbo Novak Djokovic, a sua volta semifinalista nel 2024, scarterà 800 punti e si trova a quota 3500, all’ottavo posto virtuale.

RANKING LIVE AL 20 GENNAIO

1 Jannik Sinner 10230 (10630 semifinali, 11130 finale, 11830 vittoria)

2 Alexander Zverev 7235 (7635 semifinali, 8135 finale, 8835 vittoria)

3 Carlos Alcaraz 7010 (7410 semifinali, 7910 finale, 8610 vittoria)

4 Taylor Fritz 5050

5 Casper Ruud 4160

6 Daniil Medvedev 3780

7 Alex De Minaur 3735 (4135 semifinali, 4635 finale, 5335 vittoria)

8 Novak Djokovic 3500 (3900 semifinali, 4400 finale, 5100 vittoria)

9 Tommy Paul 3495 (3895 semifinali, 4395 finale, 5095 vittoria)

10 Andrey Rublev 3130