Sinner cauto: “So che i primi turni saranno difficili”. E sul caso Clostebol è saggio

Jannik Sinner si appresta a fare il proprio debutto stagionale: martedì 7 gennaio (ore 06.00 italiane) il numero 1 del fondo sarà impegnato sul cemento di Melbourne nell’incontro di esibizione con il padrone di casa Alexei Popyrin. Sarà un test importante per riprendere confidenza con il campo dopo un mese abbondante di distanza dal trionfo in Coppa Davis e che precederà la partita di venerdì 10 gennaio contro il greco Stefanos Tsitsipas.

Il fuoriclasse altoatesino avrà due uscite a disposizione per scaldare il motore in vista degli Australian Open, primo Slam della stagione in programma a Melbourne dal 12 al 26 gennaio. L’azzurro sarà chiamato a difendere il trofeo conquistato lo scorso 28 gennaio e sarà tra i grandi favoriti della vigilia: di sicuro eviterà il serbo Novak Djokovic e il russo Daniil Medvedev fino ai quarti, non incrocerà lo spagnolo Carlos Alcaraz prima di una semifinale e affronterà il tedesco Alexander Zverev soltanto in un eventuale atto conclusivo.

Nella giornata odierna Jannik Sinner si è impegnato in una sessione di allenamento con lo svizzero Stan Wawrinka e ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni degli organizzatori degli Australian Open: “Abbiamo ancora diversi giorni di preparazione prima dell’inizio del torneo e affronterò tutto un passo alla volta. Ho l’opportunità di giocare un paio di match di esibizione prima dell’avvio del torneo e spero di riuscire a ritrovare il ritmo visto che non gioco dallo scorso anno“.

Il numero 1 del mondo si è soffermato anche sugli incontri che lo attendono nei prossimi giorni e sul possibile cammino agli Australian Open, anche se soltanto il 9 gennaio conoscerà il tabellone: “Ogni Slam o torneo è differente, ancor più all’inizio della stagione perché ogni tennista ha lavorato su certi aspetti del proprio gioco cercando di migliorare. Nei primi round gli avversari saranno freschi e so che tutto sarà difficile. Nella off-season ho fatto la miglior preparazione possibile, quindi spero di poter giocare bene“.

Jannik Sinner ha parlato anche del processo che lo attende nei prossimi mesi, dopo che la WADA ha presentato ricorso al TAS per la doppia positività al Clostebol riscontrata lo scorso marzo (il tribunale dell’ITIA lo ha assalto, ma l’agenzia mondiale antidoping ritiene che ci sia stata negligenza): “Per me è importante passare il Natale in famiglia, ma è stato difficile perché ho perso mia zia. Lei sarà per sempre nel mio cuore, è una di quelle persone speciali che terrò sempre con me. Con la situazione che ho affrontato e sto affrontando, è fondamentale che ci sia fiducia nel gruppo di lavoro“.