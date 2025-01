Simone Bolelli e Andrea Vavassori: “Il nostro obiettivo è vincere lo Slam”

Avere le idee molto chiare. Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno iniziato bene il loro percorso nel torneo di doppio degli Australian Open 2025. Nella nottata italiana, i due azzurri hanno sconfitto la coppia tedesca Constantin Frantzen/Hendrik Jebens col punteggio di 6-3 6-4 in 1 ora e 4 minuti di partita. Un match gestito alla grande dal duo tricolore, che si è confermata come uno dei riferimenti dell’intero tabellone.

Ne hanno parlato in conferenza stampa i due tennisti italiani. Bolelli ha sottolineato: “È stata una bella vittoria, non era facile giocare contro di loro, specie per come servivano. Arriviamo qui con fiducia, dopo aver vinto partite importanti ad Adelaide, trovandoci sotto nello score e abbiamo anche spezzato la maledizione di Arevalo/Pavic. Del resto qui le partite girano su pochi punti, ma nel percorso che abbiamo affrontato è cresciuta chiaramente la consapevolezza“.

E Vavassori ha aggiunto: “Ogni volta che noi scendiamo in campo, l’obiettivo è quello di vincere il torneo. L’anno scorso in Australia eravamo degli underdog, mentre quest’anno anche gli altri ci trattano in modo diverso. Sanno che se vogliono batterci devono disputare una grande partita. Sono d’accordo con Simone (Bolelli, ndr.), oggi non era facile e siamo riusciti a rispondere spesso a due avversari che tiravano davvero forte“.

Il piemontese ha affrontato poi un discorso legato alla promozione del doppio: “Secondo me è necessario fare un intervento dal punto di vista della comunicazione a livello ATP, per fare in modo che anche i doppisti meritino le luci della ribalta e possano avere un ritorno in termini di immagine. Bisogna quindi lavorare anche a livello social per fare in modo che il tennis non sia solo la rappresentazione del singolare“.

Dichiarazioni da Vanni Gibertini