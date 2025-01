SIAMO TORNATI! Alex Vinatzer risorge ed è 2° nello slalom di Kitzbuehel! Noel lo beffa per 9 centesimi

L’Italia dello slalom maschile risorge a Kitzbuehel. Alex Vinatzer ritrova un podio che mancava all’altoatesino in Coppa del Mondo addirittura dal dicembre 2020, quando era stato terzo a Madonna di Campiglio. Vinatzer ha addirittura sfiorato la vittoria a Kitzbuehel, mancandola per appena nove centesimi, quelli che lo distaccano dal francese Clement Noel.

Un azzurro non saliva sul podio tra i rapid gates da oltre tre anni (Razzoli terzo a Wengen nel 2022). Serviva davvero un risultato così a tutta la squadra, dopo anche l’addio dell’allenatore Simone Del Dio e le critiche agli slalomisti azzurri per i risultati che continuavano a non arrivare. La speranza è che questo risultato possa finalmente segnare una svolta per Vinatzer, che ha faticato moltissimo in questi primi mesi. Tra poco arriva anche il Mondiale e nell’ultima edizione è arrivata anche una splendida medaglia di bronzo.

Tornando alla gara, è successo di tutto in uno slalom di Kitzbuehel condizionato anche dalla pioggia e da un terreno scivolosissimo e che ha fatto numerose vittime illustri. Una giornata da dimenticare per la Norvegia, con l’uscita di Henrik Kristoffersen nella prima manche e soprattutto quelle di Timon Haugan, che era in testa a metà gara, ed arrivata dopo quella anche di Atle Lie McGrath.

Clement Noel è risalito di tre posizioni rispetto a metà gara, andando a vincere come detto per soli 9 centesimi su un Vinatzer, autore di una rimonta strepitosa nella seconda manche, andando a recuperare ben nove posizioni. Sul podio ci sale anche il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen, staccato di 19 centesimi dalla vetta.

Sono dodici i posti rimontati dallo svedese Kristoffer Jakobsen, che chiude quarto a 21 centesimi dalla vetta. Quinto il tedesco Linus Strasser (+0.28), che ha preceduto l’austriaco Marco Schwarz (+0.43) e lo svizzero Tanguy Nef (+0.44). Ottavo e nono gli austriaci Fabio Gstrein (+0.46) e Manuel Feller (+0.53) e completa la Top-10 il croato Filip Zubcic (+0.54).

Con la quarta vittoria stagionale Clement Noel si porta al comando della classifica di slalom con 464 punti davanti a Kristoffersen (435) e lo svizzero Loic Meillard (370), anche lui uscito nella seconda manche.