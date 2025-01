Short track, Italia da primato negli Europei 2025 a Dresda: Sighel e Fontana, gli alfieri

Alla Joynet Arena di Dresda (Germania), sede degli Europei 2025, si attendevano risposte dalla Nazionale italiana di short track. Dopo non aver rubato l’occhio nei primi appuntamenti in Coppa del Mondo, l’interesse era nel valutare la compagine tricolore nella rassegna continentale. I selezionatori, presentando la stagione, avevano chiarito a più riprese quanto le priorità coincidessero col 2025. Si può affermare che siano stati di parola, dal momento che la formazione nostrana ha concluso le proprie fatiche al vertice del medagliere con 4 ori, 3 argenti e 4 bronzi.

Undici podi sono un dato importante nel percorso che culminerà la prossima stagione con le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. A questo proposito, i personaggi di questi campionati sono stati Pietro Sighel e Arianna Fontana. Il campione trentino si è portato a casa l’argento nei 500 metri e un oro da fuoriclasse nei 1000 metri, rendendosi protagonista di un arrivo all’ultimo respiro leggendario. Un Sighel, trascinatore anche della staffetta maschile sul tetto d’Europa, davanti alla Polonia e al Belgio.

L’Angelo Biondo, messe da parte le varie frizioni che ci sono state con la FISG e la squadra, si è calata nella parte per essere sempre competitiva, volendo dare seguito al doppio impegno nello speed skating. A conti fatti, Fontana lascia la Germania con l’ennesimo oro continentale della sua carriera (1000 metri) e quello della staffetta femminile, davanti all’Ungheria e alla Polonia. Un segnale che in vista dei Giochi c’è ancora qualcosa da dare per lasciare il segno nella storia.

A questi risultati, ne vanno aggiunti degli altri. A livello maschile il bronzo di Luca Spechenhauser nei 1000 metri, condividendo con Sighel il podio, mentre Elisa Confortola si è portata a casa due bronzi nei 1000 e nei 1500 metri. Argenti anche per Arianna Sighel nei 500 metri e Gloria Ioriatti nei 1000 e a conclusione Chiara Betti di bronzo nella distanza più breve. Buoni segnali per i prossimi impegni.