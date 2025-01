Short track, i convocati dell’Italia per gli Europei: Sighel e Fontana le stelle azzurre, torna Spechenhauser

Il 2025 dello short track italiano si aprirà ufficialmente tra una settimana con i Campionati Europei, in programma a Dresda da venerdì 17 a domenica 19 gennaio. Sul ghiaccio tedesco verranno assegnati complessivamente nove titoli continentali nelle seguenti specialità: 500, 1000, 1500 metri, staffetta (sia al maschile che al femminile) e staffetta mista.

Il movimento azzurro è reduce da un’ultima edizione trionfale degli Europei (andata in scena a Danzica nel gennaio del 2024), in cui ha collezionato la bellezza di sei podi con quattro ori e due argenti, contendendo ai Paesi Bassi la prima posizione nel medagliere fino all’ultima gara della manifestazione. Replicare quei risultati sarà abbastanza difficile, ma l’Italia può sicuramente contare su una squadra molto competitiva in entrambi i settori.

Il direttore tecnico Kenan Gouadec ha convocato dieci atleti (cinque donne e cinque uomini) per la trasferta teutonica: Chiara Betti, Elisa Confortola, Arianna Fontana, Gloria Ioriatti, Arianna Sighel in campo femminile; Mattia Antonioli, Thomas Nadalini, Lorenzo Previtali, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser al maschile.

Fari puntati su Pietro Sighel, autore di una strepitosa tripletta 500-1000-1500 un anno fa in Polonia, ma va segnalato soprattutto in ottica staffetta l’importante rientro in gara di Spechenhauser dopo aver saltato le due tappe asiatiche di Coppa del Mondo per problemi al ginocchio. Cinque anni dopo l’ultima volta, ci sarà anche il grande ritorno di Arianna Fontana ad un Campionato Europeo.