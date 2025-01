Sebastien Ogier si porta in vetta al Rally di Monte Carlo, Thierry Neuville perde tempo prezioso

Un eccellente Sebastien Ogier è al comando del Rally di Montecarlo, primo appuntamento del Mondiale WRC 2025. La gara monegasca, come tradizione, non ha lesinato in fatto di emozioni, con le strade ghiacciate e innevate che hanno riservato difficoltà assortite ai protagonisti.

Al momento la classifica generale vede in vetta Sebastien Ogier (Toyota GR Yaris) con un vantaggio di 12.6 secondi sul britannico Elfyn Evans (Toyota GR Yaris). Terza posizione per il francese Adrien Fourmaux (Hyundai i20) a 14.2, quarta per il finlandese Kalle Rovanpera (Toyota GR Yaris) a 38.5 mentre è quinto l’estone Ott Tanak (Hyundai i20) a 47.3. Già con distacchi pesanti, invece, il giapponese Takamoto Katsuta (Toyota GR Yaris) a 1:37 e il campione del mondo in carica, Thierry Neuville (Hyundai i20) a quasi 4 minuti.

Il venerdì del Rally monegasco ha preso il via con la SS4 Saint-Maurice / Aubessagne 1 di 18.68 chilometri, con il successo di Kalle Rovanpera con 1.4 secondi su Gregoire Munster e 3.6 su Sami Pajari. Successivamente è stata cancellata la SS5 Saint-Léger-les-Mélèzes / La Bâtie-Neuve 1, quindi si è passati alla SS6 La Bréole / Selonnet 1 di 18.31 chilometri con il successo di Adrien Fourmaux con 4.2 secondi su Gregoire Munster e 7.9 su Sebastien Ogier. In questo stage, tra ghiaccio e neve, succede di tutto. Thierry Neuville perde una gomma dopo una uscita di strada e 1:58, Ott Tanak perde letteralmente i pezzi (e 21.2 secondi), mentre Sebastien Ogier a sua volta va a sbattere contro un cumulo di neve ma lascia solo 7.9.

Il pomeriggio ha poi preso il via con la SS7 Saint-Maurice / Aubessagne 2 e Elfyn Evans davanti a tutti con 3.7 secondi su Kalle Rovanpera e 5.1 su Thierry Neuville. Si è passati poi alla SS8 Saint-Léger-les-Mélèzes / La Bâtie-Neuve 2 con Sebastien Ogier che domina con 3.9 su Adrien Fourmaux e 6.6 su Thierry Neuville, mentre Elfyn Evans perde 14.7. Quindi il venerdì monegasco si è concluso con la SS9 La Bréole / Selonnet 2 che ha visto di nuovo Sebastien Ogier sugli scudi mentre Thierry Neuville ha lasciato altri 2 minuti sull’asfalto.