Sci freestyle, i convocati dell’Italia per il big air di Kreischberg: Flora Tabanelli insegue la prima vittoria

Tra giovedì 9 e venerdì 10 gennaio si disputerà a Kreischberg il quarto big air stagionale valevole per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci freestyle. Il circuito maggiore resta dunque in Austria dopo l’appuntamento andato in scena lo scorso weekend a Klagenfurt, con la selezione azzurra che proverà a ritagliarsi nuovamente un ruolo da protagonista.

L’Italia si presenterà alla competizione stiriana con una rappresentativa di 4 atleti, tra cui 3 uomini e una donna. In campo maschile saranno impegnati Miro Tabanelli, Renè Monteleone e Leonardo Donaggio, tutti a caccia di riscatto dopo aver mancato la qualificazione in finale nella prova carinziana del 4 gennaio, mentre al femminile vedremo in azione Flora Tabanelli.

La fenomenale 17enne emiliana ha già raccolto cinque piazzamenti sul podio in Coppa del Mondo (tutti nella specialità big air) nella sua giovane carriera, ma fino a questo momento le è sempre sfuggita la vittoria. La campionessa mondiale juniores in carica ci riproverà dunque tra pochi giorni a Kreischberg, dopo essere stata battuta a Klegenfurt dalla cinese Liu Mengting per soli 40 centesimi.

Flora, quando sono stati completate tre delle sei gare previste nel calendario di questa stagione, si trova al comando della classifica nella Coppa del Mondo di big air con un vantaggio di 38 punti sulla svizzera Mathilde Gremaud e 54 sulla cinese Liu Mengting.