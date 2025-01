Sci freestyle, Flora Tabanelli accarezza la vittoria in Coppa del Mondo e vola in testa alla classifica di Big Air

Flora Tabanelli ha accarezzato la prima vittoria in carriera nella Coppa del Mondo di Big Air, disciplina dello sci freestyle. La giovane fuoriclasse emiliana ha concluso al secondo posto, fermandosi ad appena quattro decimi dal successo a Klagenfurt (Austria), dove è andata in scena la terza tappa del massimo circuito internazionale itinerante. La fresca 17enne (ha spento le candeline lo scorso 20 novembre) è così salita sul podio per la terza volta in questa annata agonistica dopo la seconda piazza a Chur (Svizzera) e la terza posizione a Pechino (Cina).

L’azzurra, ormai splendida realtà e concreta speranza per l’Italia in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, ha eseguito uno splendido salto d’apertura, venendo premiata con 91.00 punti e portandosi prontamente al comando. Nel secondo trick, per regolamento di tipologia differente da quello mostrato alla giuria in precedenza, è stata valutata in 77.80 ed è così stata superata dalla cinese Mengting Liu. La nostra portacolori è stata l’unica a migliorarsi nel terzo salto (79.20), ma purtroppo non è bastato per scalzare l’asiatica dalla vetta della graduatoria.

Floria Tabanelli ha così concluso il pomeriggio con il totale di 170.20, alle spalle di Mengting Liu (170.60), al suo primo successo in Coppa del Mondo dopo la seconda piazza ottenuta a Tignes lo scorso 15 marzo. Terza la tedesca Muriel Mohr a quota 166.20. La 17enne può festeggiare il primo posto in classifica generale: con gli 80 punti odierni, infatti, accompagnati dalla prova sottotono della svizzera Mathilde Gremaud (ottava) e dall’assenza della francese Tess Ledeux, la nostra portacolori svetta in maniera perentoria al comando.

Flora Tabanelli ha all’attivo 220 punti e può fare affidamento su un margine di 38 lunghezze nei confronti di Gremaud (182), 54 su Liu, (166) e 75 su Ledeux (145): ora si può sognare davvero la conquista della Sfera di Cristallo. Mancano tre appuntamenti al termine della stagione di Coppa del Mondo: 10 gennaio a Kreischberg (Austria), 6 febbraio ad Aspen (USA), 13 marzo a Tignes (Francia). I Mondiali si disputeranno il 29 marzo in Engadina (Svizzera).

Miro Tabanelli, fratello maggiore di Flora già secondo a Pechino in questa stagione, non è riuscito a qualificarsi alla finale. L’azzurro ha chiuso la propria batteria al quattordicesimo posto con il punteggio di 118.20 ed è stato eliminato al pari di Leonardo Donaggio e Renè Monteleone. La gara maschile è stata vinta dal neozelandese Luca Harrington (182.60) davanti al francese Timothe Sivignon (180.40) e all’austriaco Matej Svancer (175.40). Il norvegese Tormod Frostad, che oggi ha marcato uno “zero”, resta in vetta con dieci più di vantaggio su Svancer e trenta su Harrington.