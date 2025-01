Sci freestyle: Flora Tabanelli si presenta a Kreischberg da leader, sognando la sfera di cristallo nel big air

Uno scenario inedito, stimolante, magnifico. Manca sempre meno all’inizio della quarta tappa valida per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci freestyle, specialità big air, in scena per la seconda volta consecutiva sulle nevi austriache, stavolta in quel di Kreischberg. Si tratta, inutile dirlo, di una gara imperdibile, dove l’osservata speciale sarà Flora Tabanelli, attualmente leader di specialità.

Un’occasione importantissima per la giovane azzurra che, in stagione, ha già collezionato tre piazzamenti su quattro nel big air, ottenendo rispettivamente il posto d’onore a Chur (Svizzera), il gradino più basso del podio a Pechino e nuovamente la seconda piazza qualche giorno fa Klagenfurt: un risultato che le ha permesso di prendere il comando delle operazioni nella generale con 229 punti, 38 in più rispetto a Mathilde Greamud, seconda davanti a Mengting Liu (166) e Tess Ledeux (75).

Il sogno della sfera di cristallo è reale più che mai, ma in una competizione così breve non potranno essere ammessi passi falsi. Flora dovrà quindi attestarsi ad alta quota nelle tre run, con la speranza di sfondare di nuovo almeno una volta la soglia dei 90 punti, un taglio necessario per ambire a quel primo posto ancora mancante nel suo palmarès in Coppa del Mondo. Un traguardo che è nell’aria, basta solo andarselo a prendere con un trick spettacolare.

In Austria ci sarà anche Miro Tabanelli, a caccia di riscatto dopo il mancato passaggio in finale della scorsa tappa. Tuttavia lo zero stampato a Klagenfurt è stato più o meno fortunato, considerati i passaggi a vuoto dei diretti avversari. L’azzurro dunque, in questo momento quinto con 120 punti, andrà a caccia della top 3 occupata da Tormod Frostad (180), Matej Svancer (170) e Luca Harrington (150). Si può fare bene.