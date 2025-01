Sci freestyle, Flora Tabanelli brilla anche nello slopestyle e vola in finale a Laax dopo la vittoria nel Big Air

Flora Tabanelli ha fatto il proprio ritorno in gara dopo aver conquistato la sua prima vittoria in Coppa del Mondo. Reduce dallo splendido trionfo nel Big Air di Kreischberg, valso anche l’allungo in testa alla classifica generale di specialità, la 17enne emiliana si è cimentata nelle qualificazioni dello slopestyle a Laax (Svizzera), dove va in scena la seconda tappa del massimo circuito internazionale itinerante riservato a questa disciplina dello sci freestyle.

L’azzurra, che nella prima prova disputata lo scorso 23 novembre in quel di Stubai (Austria) non era riuscita a superare il turno preliminare e si era fermata al 21mo posto, si è qualificata alla finale riservata alle migliori otto atlete della sessione. Dopo i 55.59 punti ottenuti nella prima run (tredicesimo riscontro parziale), la nostra portacolori è riuscita a migliorarsi nella seconda e a toccare quota 66.39 (quarto punteggio della serie), chiudendo all’ottavo posto e meritandosi così il passaggio del turno.

Flora Tabanelli, argento ai Mondiali juniores nel 2023 e quinta nella rassegna iridata giovanile nel 2024, vanta come miglior risultato in carriera nello slopestyle il quinto posto raggiunto lo scorso 16 marzo a Tignes (quella odierna era soltanto la sua quarta apparizione in Coppa del Mondo per quanto riguarda questa specialità) e proverà a superarsi nell’atto conclusivo in programma venerdì 17 gennaio (ore 13.15) sulle nevi svizzere.

La cinese Ailing Eileen Gu ha firmato il miglior punteggio (78.20) alla sua prima uscita stagionale in questa specialità, dopo aver conquistato tre vittorie consecutive nell’halfpipe. La 21enne, grande stella alle Olimpiadi di Pechino 2022 (oro nel Big Air e nell’halfpipe, argento nello slopestyle), si è lasciata alle spalle le padrone di casa Mathilde Gremaud (seconda, 75.65) e Sarah Hoefflin (terza, 70.33). Hanno staccato il biglietto per la finale anche le canadesi Olivia Asselin (quarta, 69.75) e Megan Oldham (quinta, 67.75), la giapponese Kokone Kondo (sesta, 66.88) e la statunitense Marin Hamill (settima, 66.82).

Domani si disputeranno le qualificazioni maschili con Miro Tabanelli, fratello maggiore di Flora. Dopo l’evento di Laax, il calendario dello slopestyle proporrà gli appuntamenti di Aspen (USA, 1° febbraio), Stoneham (Canada, 22 febbraio) e Tignes (Francia, 14 marzo) prima dei Mondiali in Engadina (Svizzera, 16-30 marzo). Negli Stati Uniti e in terra transalpina si disputeranno anche le ultime due gare di Big Air, con Flora Tabanelli che andrà a caccia della Sfera di Cristallo.