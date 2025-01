Sci di fondo oggi in tv, 20 km tl mass start Engadina 2025: orari, programma, streaming

Ultimo giro di Coppa del Mondo di sci di fondo 2024-2025 all’Engadina, dove saranno di scena quest’oggi le due gare da 20 km con partenza di massa a tecnica libera che daranno fine al passaggio in Svizzera di questa fase del calendario iridato.

A differenza di ieri, l’Italia in campo femminile schiera Martina Di Centa e Maria Gismondi, che avevamo già visto in occasione della staffetta mista disputatasi lo scorso venerdì. Sono in sei invece i presenti tra gli uomini, con Federico Pellegrino che prova a guadagnare altri punti in Coppa del Mondo, specialmente dopo quanto accaduto ieri con il podio che non è più stato tale nella sprint.

Le 20 km mass start tl di Coppa del Mondo all’Engadina non saranno trasmesse in diretta tv su alcun canale. La diretta streaming sarà assicurata da RaiPlay Sport 1 e Discovery+. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO ENGADINA 2025 OGGI

Domenica 26 gennaio

Ore 12:30 20 km Mass Start tl femminile

Ore 14:30 20 km Mass Start tl maschile

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO ENGADINA 2025: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Discovery+, RaiPlay Sport 1

Diretta testuale: OA Sport

ITALIANI IN GARA

Uomini: 15 Federico Pellegrino, 17 Elia Barp, 22 Martino Carollo, 30 Paolo Ventura, 33 Simone Daprà, 34 Davide Graz

Donne: 29 Martina Di Centa, 34 Maria Gismondi