Sci di fondo, Giandomenico Salvadori vince in Fesa Cup. Veronica Silvestri sul podio

Giandomenico Salvadori ha vinto la mass start di 20 km in tecnica classica andata in scena sulle nevi di Oberwiesenthal (Germania) e valida per la Fesa Cup, il circuito minore dello sci di fondo. Il trentino ha dettato legge sotto una fitta nevicata in terra tedesca, completando la distanza con il tempo di 58:32.6 e imponendosi con un vantaggio di 5.1 secondi nei confronti del padrone di casa Thomas Bing, mentre l’altro teutonico Lucas Boegl ha completato il podio con un divario di 18.7.

Gli altri italiani: Davide Ghio ottavo, Dietmar Noeckler quattordicesimo, Simone Mocellini ventunesimo, Alessandro Chiocchetti ventunesimo, Mikael Abram ventiseiesimo. Veronica Silvestri ha invece conquistato un bel secondo posto nella gara femminile, tagliando il traguardo con un ritardo di 6.6 secondi nei confronti della francese Chloe Pagnier, capace di vincere in 1h07:15.9. L’andorrana Gina Del Rio, staccata di 47.2 secondi, ha completato il podio.

Nadine Laurent ha chiuso con un buon sesto posto, Stefania Corradini 18ma, Virginia Cena 24ma. Tra gli under 20 vanno annotati i podi di Marco Pinzani e Gabriele Matli (rispettivamente secondo e terzo dietro allo svizzero Isai Naeff) e di Beatrice Laurent (terza alle spalle delle francesi Margot Tirloy e Annette Coupat).